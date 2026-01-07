Porté par les livraisons de Rafale, Dassault Aviation relève son objectif de CA
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 17:53
Le constructeur aéronautique a livré 26 Rafale en 2025, dont 15 destinés à l'exportation, surpassant sa prévision initiale de 25 unités. Parallèlement, 37 avions d'affaires Falcon ont été remis aux clients, un chiffre en progression par rapport à 2024 bien qu'inférieur à l'objectif de 40 appareils.
Sur le plan commercial, la société a enregistré des commandes pour 26 Rafale à l'export et 31 Falcon. Le carnet de commandes demeure robuste au 31 décembre 2025 avec 220 Rafale et 73 Falcon en attente de livraison.
Fort de ces performances, le groupe a annoncé qu'il relève sa prévision de chiffre d'affaires 2025 au-dessus de 7 milliards d'euros. Les résultats financiers complets et audités seront communiqués le 4 mars prochain.
Le titre a décollé de 4,8% ce mercredi et affiche déjà une progression de 11,6% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|305,6000 EUR
|Euronext Paris
|+4,80%
A lire aussi
-
Dassault Aviation révise en hausse son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, marqué par une croissance de ses livraisons d'avions de combat Rafale et d'affaires Falcon, a annoncé mercredi le constructeur aéronautique français. La société, qui tablait ... Lire la suite
-
Le groupe américain Chevron s'est associé avec la société d'investissements américaine Quantum Capital Group pour présenter une offre de reprise des actifs à l'étranger du géant russe Lukoil, visé par des sanctions américaines, rapporte mercredi le Financial Times. ... Lire la suite
-
Julien Brun, ancien patron d'Unibet, a été nommé directeur général de l'opérateur de jeux en ligne Betclic, succédant à Nicolas Béraud qui prend la présidence de Banijay Gaming, la holding regroupant Betclic et l'allemand Tipico-Admiral, selon un communiqué publié ... Lire la suite
-
Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, a été placé mercredi en redressement judiciaire en raison d'une "dégradation sévère et continue" de son environnement de marché, faisant redouter des centaines de suppressions ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer