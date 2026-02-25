De 24 ans de prison à la perpétuité: cinq hommes condamnés pour un double homicide

De 24 ans de prison à la perpétuité: cinq hommes condamnés pour un double homicide ( AFP / Damien MEYER )

Cinq hommes, dont l'un était absent car en fuite, ont été condamnés à des peines de prison allant de 24 ans à la perpétuité pour le double meurtre en 2020, sur fond de narcotrafic, de Sofiane et Tidiane dans une cave de Saint-Ouen, en banlieue parisienne.

Les faits se sont déroulés le 14 septembre 2020, vers 23H30. Tidiane, 17 ans et Sofiane, 25 ans, sont abattus dans une cave de la cité Soubise alors qu'ils font le bilan financier du trafic de la journée.

La peine la plus lourde, réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans, a été prononcée par la cour d'assises spéciale de Seine-Saint-Denis à l'encontre du grand absent de ce procès, qui a duré trois semaines et demie, El Mehdi Zouhairi, aussi surnommé "le gros" ou "malsain", en fuite au Maroc.

Accusé d'être le commanditaire, El Mehdi Zouhairi était jusqu'au début des années 2020 le gérant du point de deal de la cité des Boute-en-train, en guerre contre le clan des Gacem, l'autre famille qui a dominé pendant plus de vingt ans le trafic de stupéfiants dans cette ville de la banlieue nord de Paris.

Selon les investigations, le frère de Sofiane, allié au clan de la cité des Boute-en-Train, aurait décidé quelques semaines avant les faits de changer de camp et de se tourner vers les Gacem, s'attirant les foudres d'El Mehdi Zouhairi.

Samuel et Jérémy Y., deux jumeaux qui n'ont pas assisté à l'essentiel des débats car ils se sont fait expulser chaque matin durant 14 jours pour avoir refusé de se lever, prétextant chacun des douleurs à la jambe, ont été condamnés à 30 ans de réclusion avec une peine de sûreté des deux tiers.

Ils ont été jugés coupables d'avoir servi d'intermédiaires et de logisticiens entre "Malsain" et les deux tireurs, Saad E.A., qui a été condamné à la même peine que les deux frères, et Yves-André N., le seul à avoir reconnu les faits et qui s'est vu infliger 24 ans, la peine la plus légère.

Les peines prononcées sont proches de celles requises par les avocates générales qui avaient demandé 25 ans de prison avec sureté des deux tiers pour Yves-André N. et la perpétuité avec 22 ans de sûreté pour les quatre autres.

Tous les accusés à l'exception d'Yves-André N. étaient également jugés et ont été condamnés pour une tentative de meurtre à l'arme automatique sur six personnes, quelques semaines après le double homicide de Sofiane et Tidiane.