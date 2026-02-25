Municipales à Bordeaux: Hurmic en tête au 1er tour, Cazenave entravé par Dessertine, selon un sondage

Le maire écologiste Pierre Hurmic (c), candidat à sa réélection, lors du lancement de sa campagne pour les muncipales, le 9 janvier 2026 à Bordeaux ( AFP / Philippe LOPEZ )

Un sondage paru mercredi donne le maire écologiste sortant de Bordeaux Pierre Hurmic nettement en tête du premier tour des municipales et son principal adversaire le député macroniste Thomas Cazenave ne peut espérer l'emporter au second qu'en s'alliant à son rival de centre-droit Philippe Dessertine.

A deux semaines et demie du scrutin, M. Hurmic est crédité de 33% des voix au premier tour, devant Thomas Cazenave (25%), l'universitaire Philippe Dessertine (15%), le candidat LFI Nordine Raymond (12%) et Julie Rechagneux pour le RN (7%), selon ce sondage réalisé par Ifop-Fiducial pour LCI, Sud Ouest et Sud Radio.

La liste du NPA conduite par Philippe Poutou est, elle, créditée de 5%.

Réalisée auprès de 707 personnes inscrites sur les listes électorales à Bordeaux, interrogées au téléphone du 19 au 24 février, l'étude comporte une marge d'erreur de 1,6 à 3,8 points.

L'institut de sondage a testé trois scénarios pour le second tour, dont une quinquangulaire où le maire sortant reste en tête, crédité de 34% des intentions de vote, neuf points devant M. Cazenave.

Dans le cas d'une quadrangulaire sans les Insoumis, le maire écologiste de Bordeaux sortirait largement vainqueur avec 46% des intentions de vote.

L'autre quadrangulaire étudiée par le sondage, avec LFI et le RN, mais dans l'hypothèse d'un désistement de M. Dessertine, M. Cazenave devancerait légèrement Pierre Hurmic (37% contre 35%).

Le sondage n'évoque toutefois pas le scénario d'une quadrangulaire avec MM. Hurmic, Cazenave, Dessertine et Raymond, sans le RN, qui ne pourra pas se maintenir s'il n'atteint pas la barre des 10% au premier tour.

"C'est bien de virer en tête. Je trouve qu'il y a un socle solide autour de ces 33%", a réagi le maire sortant après un meeting électoral à Bordeaux, jugeant ces résultats "encourageants" pour la suite de la campagne.

Dans un communiqué, M. Cazenave estime, lui, que la "dispersion serait une erreur" et que sa liste est le "seul vote utile" pour battre M. Hurmic.

En novembre, un premier sondage commandé par Renaissance à OpinionWay donnait déjà Pierre Hurmic en tête du premier tour (32%), devant une liste menée par M. Cazenave (26%), et favori du second tour (35%) dans l'hypothèse d'une quadrangulaire sans M. Dessertine, alors crédité de 12% au premier tour.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.