Porté par la défense, Kongsberg s'envole en Bourse

Le groupe norvégien de défense et de technologies affiche une forte croissance de ses résultats au troisième trimestre 2026, soutenue par les systèmes de défense aérienne et les missiles. Son carnet de commandes atteint un nouveau record. Le titre bondit de 8,3% à Oslo, à 338 NOK.

Kongsberg a enregistré un bénéfice net de ses activités poursuivies de 1 507 millions de couronnes norvégiennes (MNOK) au titre du 3e trimestre 2026, en hausse de 53,3%, soit légèrement mieux qu'attendu par le marché (1 455 MNOK). Le bénéfice par action (BPA) des activités poursuivies ressort ainsi à 1,69 NOK, en progression de 52,3%, faisant mieux que le consensus qui visait 1,65 NOK.

Le bénéfice net publié, incluant les activités abandonnées, recule de 11,6%, à 1 507 MNOK. Cette évolution s'explique par la scission de Kongsberg Maritime, introduit à la Bourse d'Oslo en avril 2026.

Le chiffre d'affaires, calculé en intégrant proportionnellement les coentreprises détenues à 50%, a bondi de 50%, à 11,328 MdsNOK, battant largement les anticipations du marché (10,43 MdsNOK).

Dans le détail, la division Defence Systems a enregistré une croissance de 58% de ses revenus, une hausse qui atteint 87% pour le pôle Missiles & Aerostructures et 11% pour Discovery.

Au final, le résultat opérationnel (EBIT) du groupe a augmenté de 66%, à 1 861 MNOK (consensus : 1 712 MNOK), tandis que la marge opérationnelle s'est améliorée à 16,4%, contre 14,8% au troisième trimestre 2025. Cette performance reflète la hausse des volumes et la bonne exécution des projets.

Enfin, la génération de trésorerie s'est aussi renforcée avec un flux opérationnel en hausse de 90%, pour atteindre 4 102 MNOK, grâce notamment à l'amélioration du besoin en fonds de roulement.

Le groupe ajoute que les prises de commandes ont atteint 23,347 MdsNOK au cours du trimestre, portant le carnet de commandes à un niveau record de 174,24 MdsNOK, contre 118,55 MdsNOK à fin septembre 2025. Le groupe a notamment remporté un contrat de 9,8 MdsNOK pour la livraison du système de défense aérienne NASAMS à la Belgique.

"Notre priorité absolue est de livrer notre carnet de commandes, qui constitue une base solide pour poursuivre notre croissance", a déclaré Eirik Lie, le directeur général.

Côté perspectives, Kongsberg maintient ses ambitions financières de chiffre d'affaires de 100 MdsNOK en 2029 et de 150 MdsNOK à l'horizon 2033. Le groupe prévoit aussi de poursuivre ses investissements dans les capacités de production jusqu'en 2027-2028, afin de répondre à la demande.