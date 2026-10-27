 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Porsche : rebond du bénéfice à neuf mois après la prise en compte des coûts de restructuration
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 09:05

Ajouter Boursorama à vos sources

Une Porsche passe devant le centre Porsche, le constructeur automobile allemand, à Stuttgart

Une Porsche passe devant le centre Porsche, le constructeur automobile allemand, à Stuttgart

par Rachel More

Porsche, ‌filiale de Volkswagen en difficulté, a annoncé mardi avoir renoué ​avec le bénéfice au cours des neuf premiers mois de l'année, ce qui constitue un premier test pour le plan ​de redressement du président du directoire Michael Leiters, axé sur une réduction des ​effectifs et un retrait de ⁠la Chine.

Le résultat d'exploitation s'élève à 1,74 milliard d'euros, ‌après un résultat de 40 millions d'euros l'année précédente, lorsque le constructeur automobile avait dû encaisser ​2,7 milliards d'euros ‌de coûts liés en grande partie à l'abandon ⁠de sa stratégie d'électrification, a indiqué la société.

"Même dans un contexte de marché difficile, Porsche fait preuve de solidité financière", ⁠a déclaré Jochen ‌Breckner, directeur financier de Porsche, confirmant les prévisions ⁠du constructeur pour 2026.

Michael Leiters a été nommé en ‌début d'année pour redresser la barre chez Porsche. ⁠Il prévoit de rétablir la rentabilité en misant ⁠davantage sur la ‌personnalisation et sur des modèles exclusifs à forte marge.

La baisse ​des ventes en Chine a ‌touché Porsche, ainsi que sa société mère Volkswagen et sa filiale Audi, ce ​qui a entraîné une restructuration en profondeur du groupe.

La marge opérationnelle de Porsche a atteint un plus ⁠bas historique de 1,1% en 2025, mais s'est améliorée pour s'établir à 6,9% sur les neuf premiers mois de l'année, s'inscrivant ainsi dans la fourchette visée de 5,5% à 7,5% pour l'ensemble de l'année.

(Rachel More ; version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

PORSCHE AG
42,900 EUR XETRA +3,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
GENFIT
10,58 +20,78%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
Pétrole Brent
114,01 -0,97%
NANOBIOTIX
30,3 +7,37%
2CRSI
28,16 +4,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank