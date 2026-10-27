Porsche : rebond du bénéfice à neuf mois après la prise en compte des coûts de restructuration

Une Porsche passe devant le centre Porsche, le constructeur automobile allemand, à Stuttgart
par Rachel More
Porsche, filiale de Volkswagen en difficulté, a annoncé mardi avoir renoué avec le bénéfice au cours des neuf premiers mois de l'année, ce qui constitue un premier test pour le plan de redressement du président du directoire Michael Leiters, axé sur une réduction des effectifs et un retrait de la Chine.
Le résultat d'exploitation s'élève à 1,74 milliard d'euros, après un résultat de 40 millions d'euros l'année précédente, lorsque le constructeur automobile avait dû encaisser 2,7 milliards d'euros de coûts liés en grande partie à l'abandon de sa stratégie d'électrification, a indiqué la société.
"Même dans un contexte de marché difficile, Porsche fait preuve de solidité financière", a déclaré Jochen Breckner, directeur financier de Porsche, confirmant les prévisions du constructeur pour 2026.
Michael Leiters a été nommé en début d'année pour redresser la barre chez Porsche. Il prévoit de rétablir la rentabilité en misant davantage sur la personnalisation et sur des modèles exclusifs à forte marge.
La baisse des ventes en Chine a touché Porsche, ainsi que sa société mère Volkswagen et sa filiale Audi, ce qui a entraîné une restructuration en profondeur du groupe.
La marge opérationnelle de Porsche a atteint un plus bas historique de 1,1% en 2025, mais s'est améliorée pour s'établir à 6,9% sur les neuf premiers mois de l'année, s'inscrivant ainsi dans la fourchette visée de 5,5% à 7,5% pour l'ensemble de l'année.
(Rachel More ; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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