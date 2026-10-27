Porsche : rebond du bénéfice à neuf mois après la prise en compte des coûts de restructuration

Une Porsche passe devant le centre Porsche, le constructeur automobile allemand, à Stuttgart

par Rachel More

Porsche, ‌filiale de Volkswagen en difficulté, a annoncé mardi avoir renoué ​avec le bénéfice au cours des neuf premiers mois de l'année, ce qui constitue un premier test pour le plan ​de redressement du président du directoire Michael Leiters, axé sur une réduction des ​effectifs et un retrait de ⁠la Chine.

Le résultat d'exploitation s'élève à 1,74 milliard d'euros, ‌après un résultat de 40 millions d'euros l'année précédente, lorsque le constructeur automobile avait dû encaisser ​2,7 milliards d'euros ‌de coûts liés en grande partie à l'abandon ⁠de sa stratégie d'électrification, a indiqué la société.

"Même dans un contexte de marché difficile, Porsche fait preuve de solidité financière", ⁠a déclaré Jochen ‌Breckner, directeur financier de Porsche, confirmant les prévisions ⁠du constructeur pour 2026.

Michael Leiters a été nommé en ‌début d'année pour redresser la barre chez Porsche. ⁠Il prévoit de rétablir la rentabilité en misant ⁠davantage sur la ‌personnalisation et sur des modèles exclusifs à forte marge.

La baisse ​des ventes en Chine a ‌touché Porsche, ainsi que sa société mère Volkswagen et sa filiale Audi, ce ​qui a entraîné une restructuration en profondeur du groupe.

La marge opérationnelle de Porsche a atteint un plus ⁠bas historique de 1,1% en 2025, mais s'est améliorée pour s'établir à 6,9% sur les neuf premiers mois de l'année, s'inscrivant ainsi dans la fourchette visée de 5,5% à 7,5% pour l'ensemble de l'année.

(Rachel More ; version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)