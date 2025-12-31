Porsche rappelle plus de 173 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème d'image de la caméra de recul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Porsche P911_p.DE rappelle 173 538 véhicules aux États-Unis car l'image de la caméra de recul peut ne pas s'afficher lorsque le véhicule est en marche arrière, a indiqué mercredi l'agence américaine de sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Les concessionnaires mettront gratuitement à jour le logiciel d'aide à la conduite, a ajouté l'autorité de régulation.