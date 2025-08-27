Porsche-Oliver Blume serait prêt à céder la direction pour se concentrer sur Volkswagen, selon le Wirtschaftswoche

Oliver Blume envisage de quitter son poste de président du directoire de Porsche AG

P911_p.DE afin de se concentrer sur ses fonctions à la tête de Volkswagen VOWG.DE , a rapporté mercredi l'hebdomadaire économique allemand Wirtschaftswoche, citant plusieurs sources haut placées dans l’entreprise.

La double casquette de Olivier Blume, à la tête de Volkswagen et Porsche AG suscite des tensions parmi les actionnaires depuis l’introduction en Bourse de Porsche en tant qu’entité scindée en septembre 2022.

Volkswagen n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La recherche d’un successeur est en cours, des discussions ayant lieu entre Olivier Blume, le président du conseil de surveillance de Volkswagen, le comité d’entreprise ainsi que les représentants des familles Porsche et Piëch, selon le WirtschaftsWoche.

Les familles Porsche et Piëch contrôlent de facto Volkswagen via leur holding Porsche SE, qui détient la majorité des droits de vote du constructeur basé à Wolfsburg.

La nomination devrait être annoncée à l’automne et mise en œuvre d’ici début 2026, précise le magazine, ajoutant que des candidats internes comme externes sont envisagés.

Olivier Blume a déjà à plusieurs reprises indiqué que la double fonction n’avait pas vocation à durer indéfiniment, sans toutefois fixer de date pour y mettre fin.

(Christina Amann ; Rédigé par Miranda Murray ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)