Porsche-L’ancien patron de McLaren désigné successeur potentiel du président du directoire
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 11:58

(Actualisé avec le nom du successeur potentiel de Blum, détails)

Porsche P911_p.DE a nommé Michael Leiters, ancien directeur général de McLaren, comme successeur potentiel du président du directoire Oliver Blume vendredi, afin de mettre un terme au double rôle de direction d'Oliver Blume qui a fait l'objet de critiques des investisseurs.

Oliver Blume dirige le constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart depuis octobre 2015. Il a également pris le rôle supplémentaire de président du directoire de Volkswagen en septembre 2022. Les deux constructeurs automobiles font l'objet d'une restructuration qui, selon certains investisseurs, exige l'attention entière d'un président du directoire.

"Des négociations avec Michael Leiters vont être entamées", a déclaré Porsche dans un communiqué vendredi, ajoutant que les ... membres dirigeants du conseil de surveillance avaient autorisé l'organe à entamer des discussions avec Oliver Blume concernant la résiliation de son contrat de président du directoire chez Porsche.

Oliver Blume continuera à exercer les fonctions de président du directoire de Volkswagen, propriétaire de Porsche, précise le communiqué.

Porsche et Volkswagen sont confrontés à des défis majeurs en raison des droits de douane, de la faible demande chinoise et d'une transition coûteuse vers les véhicules électriques.

Au cours des trois années de la double fonction d'Oliver Blume, l'action Volkswagen a chuté de plus d'un tiers, tandis que celle de Porsche a perdu plus de la moitié de sa valeur. Porsche a quitté le DAX, l'indice allemand de référence, le mois dernier.

Porsche a rencontré des difficultés, en particulier sur son marché clé, la Chine, et Oliver Blume a récemment annoncé un revirement de stratégie coûteux, en délaissant les véhicules électriques pour revenir aux modèles à moteur à combustion.

(Rédigé par Rachel More et Friederike Heine, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters.

