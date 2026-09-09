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Porsche finalise une cession et relève sa prévision de trésorerie pour 2026
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 18:29
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Porsche a annoncé mercredi avoir finalisé, après l'obtention des autorisations réglementaires, une transaction conclue avec un consortium d'acquéreurs, qui rapportera environ 1 milliard d'euros au groupe.

Les accords relatifs à cette cession avaient été signés en avril 2026. Sur le produit de l'opération, le constructeur de voitures de sport prévoit de consacrer 250 millions d'euros au financement supplémentaire de ses engagements de retraite.

Cette opération conduit Porsche à revoir à la hausse sa prévision de marge de flux de trésorerie net de son activité automobile pour l'ensemble de l'exercice 2026. Celle-ci est désormais attendue entre 5,5% et 7,5%, contre une précédente fourchette de 3% à 5%.

La précédente prévision, publiée dans le rapport financier semestriel, n'intégrait aucun effet lié à des cessions d'actifs.

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