Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives

Un logo de Porsche est visible devant un concessionnaire Porsche à Bruxelles

Porsche et Volkswagen chutent en Bourse lundi après que le fabricant de voitures de luxe et sa société mère ont révisé à la baisse leur perspectives de bénéfice pour 2025, vendredi, afin de refléter les retards dans le lancement de leurs projets de véhicules électriques (VE).

A Francfort, vers 07h40 GMT, Porsche abandonne 5,41% à 33,25 euros tandis que Volkswagen perd 6,10% à 92,30 euros, contre une baisse de 0,56% pour le Dax au même moment

Porsche a mis vendredi un coup de frein au déploiement de nouveaux VE en raison d'une demande plus faible, de la pression sur le marché clé chinois et de la hausse des droits de douane américains, entraînant une réduction de son objectif de bénéfice.

Le groupe a revu à la baisse sa prévisions de marge bénéficiaire pour 2025, qui passe de 5-7% à 2% maximum. Sa prévision de marge à moyen terme passe quant à elle de 15-17% à 15% au mieux.

Ce tournant majeur pour le constructeur haut de gamme devrait peser sur le bénéfice d'exploitation de Porsche à hauteur de 1,8 milliard d'euros cette année, a-t-il déclaré.

Volkswagen, le premier constructeur européen, a déclaré qu'il subirait une perte de 5,1 milliards d'euros à la suite du changement stratégique chez Porsche, qu'il détient à 75,4%.

Selon les analystes de Jefferies, la révision des perspectives de Porsche et Volkswagen pourrait être la dernière, mais ils avertissent qu'elle pourrait entraîner des défis en matière de cycle de vie des produits et d'image de marque.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Ferdinand Eibach, Christoph Steitz et Thomas Seythal, édité par Augustin Turpin)