Porsche et BASF s'associent autour du recyclage des déchets
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 10:16
Ce projet valide la faisabilité d'un recyclage de résidus plastiques complexes (peintures, mousses, films) jusqu'ici uniquement valorisés par incinération. Selon Porsche, il s'inscrit dans sa stratégie visant à accroître la part de matériaux secondaires vérifiables dans ses véhicules.
BASF souligne que le recyclage chimique complète le recyclage mécanique et représente une alternative crédible pour réduire les déchets plastiques enfouis ou incinérés. BEST a adapté sa technologie de gazéification pour transformer ces flux en syncrude, ouvrant la voie à une utilisation industrielle à grande échelle.
Valeurs associées
|42,530 EUR
|XETRA
|0,00%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
L'indice PCE « core », la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, a été publié vendredii 26 septembre et alors que l'indice des prix à la consommation (CPI) a affiché +0,3 % sur un mois, le PCE est ressorti plus modéré à +0,2 % sur un mois et +2,9 % sur un ... Lire la suite
-
Innovation majeure ou promesse exagérée ? L'Etat français soutient massivement la startup Ziwig et son Endotest, qui promet de "révolutionner" le diagnostic de l'endométriose. Un appui, y compris financier, qui soulève des interrogations au vu d'un intérêt médical ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer