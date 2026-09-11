Porsche bouge peu, HSBC reste à conserver

Porsche AG termine la semaine en petite forme ( 0,13%, à 44,87 euros), malgré une note globalement positive d'HSBC, qui estime que le plus dur semble passé pour le groupe, même si 2027 devrait être une nouvelle année de baisse des bénéfices.

Pour la banque britannique, les futurs produits incitent à l'optimisme, mais la réorientation du portefeuille est lente et les réductions de coûts ne suffisent pas à combler le vide à court terme.

Dans le détail, la Chine donne des signes de faiblesse selon les analystes. La direction de Porsche AG table sur "un peu plus de 30 000 unités" vendues cette année, mais selon HSBC, le rythme annuel actuel semble plus proche des 25 000.

Les analystes indiquent également que la finalisation de la cession de la participation dans Bugatti-Rimac et Rimac Group, finalisée le 9 septembre, devrait rapporter environ 1 milliard d'euros, dont 250 millions destinés au financement des retraites.

Pour 2027, la banque britannique pose pour hypothèse que les coûts stratégiques/exceptionnels liés au plan Future Package se situeront dans le haut de la fourchette des "trois chiffres bas en millions" (comme indiqué lors des résultats du premier semestre). Les analystes s'attendent également à un impact défavorable d'environ 500 millions d'euros lié à la perte de ventes en gros du modèle Macan thermique (25 000 unités de moins en 2027) et à une sous-utilisation de l'usine de Leipzig. Enfin, les amortissements devraient augmenter sur un an sous l'effet du démarrage de la production de la nouvelle 718, mais cette hausse devrait être partiellement compensée par des économies. HSBC table sur 150 millions d'euros d'amortissements supplémentaires sur un an et 200 millions d'euros d'économies de coûts.

Sur l'exercice 2028, en théorie il n'y aura plus de coûts de réalignement stratégique, et l'année devrait profiter du bénéfice des premières ventes du remplaçant du Macan thermique et du retour à la normale du taux d'utilisation de Leipzig.

La recommandation d'HSBC reste à conserver, avec une cible de cours de 43 euros.