Porsche AG veut vendre des voitures plus chères et plus fiables

Lors de la journée investisseurs organisée aujourd'hui dans son centre de développement de Weissach, le groupe a prévu de présenter sa stratégie "Sportwagenschmiede '35". A moyen terme, l'entreprise vise une rentabilité opérationnelle comprise entre 10 et 15% et une marge de flux de trésorerie net de la division Automobile comprise entre 9 et 12%. Le seuil de rentabilité devrait se situer en dessous de 200 000 unités.

A long terme, l'objectif stratégique est d'atteindre une rentabilité opérationnelle du groupe de 15% et une marge de flux de trésorerie net de la division Automobile de 12%. Porsche souhaite réduire sa dépendance vis-à-vis des volumes et générer une plus grande valeur ajoutée par véhicule, tandis que la génération de trésorerie devrait augmenter de manière disproportionnée. Le principe "Value over Volume" reste le principe directeur. Le président du directoire, le Dr Michael Leiters, a déclaré que Porsche devait devenir nettement plus efficace, plus productive et plus rentable en trois phases. Actuellement, il s'agit avant tout de réduire les coûts et de renforcer la solidité financière de l'entreprise.

Un accord a été conclu avec les partenaires sociaux, qui prévoit, outre une suppression d'environ 9 000 postes, la garantie du maintien des emplois du personnel permanent jusqu'en 2035. La concentration sur le coeur de métier comprend la vente des participations dans Rimac et Bugatti Rimac, la signature de l'accord de vente de la filiale de conseil MHP, ainsi que la cessation prévue des activités de développement et de production du groupe Cellforce, de Porsche eBike Performance et de Cetitec.

En ce qui concerne le portefeuille de produits, les 718 Boxster et Cayman entièrement électriques devraient soutenir les ventes dès leur première année complète de production, en 2028. Un nouveau SUV du segment B, disponible en versions à moteur thermique et hybride rechargeable, devrait également être présenté en 2028 : il devrait apporter une contribution notable au chiffre d'affaires et à la rentabilité dès 2029.

A moyen terme, Porsche vise une réduction d'environ 20% du nombre de variantes de modèles, souhaite augmenter la part des modèles D/E d'environ 45% et réduire les coûts de garantie jusqu'à 45%. D'ici 2030, l'entreprise prévoit de lancer chaque année au moins un nouveau produit phare de la marque.