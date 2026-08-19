Porsche AG dans le vert, DZ Bank relève sa cible mais reste à vendre

(Zonebourse.com) - Porsche AG reprend un peu de hauteur ( 1,07%, à 44,46 euros) soutenu par DZ Bank qui a légèrement relevé son objectif de cours sur le titre de 33 à 36 euros, mais a confirmé sa recommandation à vendre.
Les analystes rappellent que malgré la faiblesse persistante du marché en Chine, Porsche AG a dépassé les attentes en matière de rentabilité dans le secteur Automobile avec une marge d'Ebit de 8,9% au deuxième trimestre. Ils ajoutent que l'entreprise a profité d'un bon mix-produit et de la reprise de provisions en lien avec la réorientation de sa stratégie produit.
En outre, DZ Bank insiste sur le fait que les perspectives annuelles ont été confirmées. Le chiffre d'affaires est toujours attendu entre 35 et 36 milliards d'euros, avec une marge d'Ebit comprise entre 5,5 et 7,5%.
La banque allemande indique toutefois que les mesures sur le plan de moyen terme devraient peser sur le second semestre 2026 ainsi que sur l'exercice 2027. Le directoire et le comité d'entreprises se sont accordés sur un plan prévoyant notamment la suppression de 5 000 postes d'ici 2035.
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