Porsche AG accélère grâce à DB

Le titre Porsche AG poursuit sa belle série haussière et se dirige vers une cinquième séance consécutive dans le vert. L'action gagne 3,14%, à 46,69 euros à la Bourse de Francfort, après avoir déjà repris 1,03% sur les quatre précédentes journées.

Si le titre parvient à accélérer, c'est notamment lié au relèvement d'objectif de cours de Deutsche Bank, qui vise désormais 55 euros, contre 45 précédemment, tout en confirmant son opinion à acheter.

Dans leur note, les analystes estiment que la prochaine journée investisseurs du groupe, programmée le 7 octobre prochain, intervient à un moment charnière. Les investisseurs vont chercher à avoir la preuve que la direction dispose d'un plan crédible pour relancer la création de valeur en s'appuyant sur des leviers qu'elle maîtrise, alors que les années précédentes ont été pénalisées par la baisse des volumes en Chine, une exécution sur le segment des véhicules électriques inférieure aux attentes et des révisions à la baisse répétées des résultats.

Pour Deutsche Bank, la journée investisseurs devrait être marquée par un plan s'appuyant sur cinq piliers : la montée en gamme et la simplification du portefeuille, une amélioration de la productivité, le redimensionnement de l'organisation, une meilleure efficacité du capital et une génération accrue de flux de trésorerie disponible et le soutien à une hausse du retour aux actionnaires.