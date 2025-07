Porsche: a livré 146 391 véhicules au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 12:26









(CercleFinance.com) - Porsche a livré au premier semestre 2025 (entre janvier et juin) un total de 146 391 véhicules dans le monde entier, dont 36,1 % étaient électrifiés (+14,5 points de pourcentage). Il s'agit de 23,5 % de véhicules entièrement électriques et de 12,6 % d'hybrides rechargeables.



L'Amérique du Nord reste la région la plus vendue avec 43 577 livraisons, ce qui correspond à une augmentation de 10 % par rapport à l'année dernière. L'Outre-mer et les marchés émergents ont atteint un nouveau record historique, avec 30 158 livraisons.



En Europe (hors Allemagne), Porsche a livré 35 381 véhicules au cours du premier semestre, ce qui représente une baisse de 8 % par rapport à l'année précédente.



Sur le marché domestique allemand, 15 973 clients ont pris livraison de leur véhicule, soit une baisse de 23 %.



En Chine, 21 302 véhicules ont été livrés aux clients (-28 %). 'Les principales raisons de ce déclin restent les conditions de marché difficiles, en particulier dans le segment du luxe, et la concurrence intense sur le marché chinois' indique le groupe.



' Dans l'ensemble, nous avons réussi à maintenir des volumes de ventes stables et équilibrés dans toutes les régions de vente malgré les défis géopolitiques actuels' a déclaré Matthias Becker, membre du conseil d'administration en charge des ventes et du marketing chez Porsche.





