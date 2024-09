Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: a créé une Taycan Turbo S Jade Céleste information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - En collaboration avec Porsche Asia Pacific, les experts en Sonderwunsch de Porsche Exclusive Manufaktur ont créé une Taycan Turbo S. Inspiré par la pierre précieuse qu'est le jade, la marque a crée une Taycan Turbo S Jade Céleste.



'Une peinture pigmentée spéciale donne à la voiture de sport entièrement électrique son look incroyable. La couleur varie en fonction de la lumière et de l'angle de vue' indique le groupe.



La Taycan Turbo S Celestial Jade a été présentée en première mondiale lors d'un événement de lancement régional à Singapour. Ensuite, le modèle unique sera exposé dans divers endroits d'Asie du Sud-Est avant d'être vendu aux enchères pour une bonne cause en 2025.



Cette production Sonderwunsch est basée sur la Taycan largement améliorée du modèle 2024. Les nouvelles versions ont plus de puissance, plus d'autonomie, accélèrent plus vite et chargent plus rapidement avec une plus grande stabilité.



La Turbo S a une puissance maximale de 700 kW. La puissance de pointe avec Launch Control et sprinte est de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes, ce qui la rend 0,4 seconde plus rapide que son prédécesseur.





Valeurs associées PORSCHE 66,32 EUR XETRA -1,25%