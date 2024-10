Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Porsche: -7% de véhicules livrés sur neuf mois information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Porsche annonce avoir livré 226 026 véhicules à travers le monde entre janvier et septembre 2024, un chiffre en repli de 7% par rapport à la même période un an plus tôt.



En Europe (hors Allemagne), Porsche a livré 52 465 voitures au cours de la période, soit une augmentation de 1% par rapport à la même période de l'année précédente. En Allemagne, le nombre de véhicules livrés a augmenté de 8% avec 26 838 véhicules livrés.



En revanche, en Chine, le constructeur de voitures de sport a livré 43 280 véhicules à ses clients, soit une baisse de 29 %, tandis qu'en Amérique du Nord, les livraisons ont reculé de 5%, à 61 471 unités.



' 2024 est une année particulièrement difficile pour nous, avec une disponibilité limitée des produits dans certains cas. Cependant, nous misons délibérément sur une montée en puissance axée sur la qualité de notre nouvelle série de modèles afin de pouvoir continuer à offrir à nos clients une expérience de marque et de produit incomparable à l'avenir ', indique le constructeur.





Valeurs associées PORSCHE AUTO HLDG SE 39,69 EUR XETRA -0,40%