Porsche: -3% de livraisons de véhicules en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Porsche annonce avoir livré 310 718 véhicules à travers le monde en 2024, un chiffre en repli de 3% par rapport à l'année précédente.



Dans le détail, en Europe (hors Allemagne), Porsche a livré un total de 75 899 voitures sur la période, soit une augmentation de 8%. En Allemagne, le nombre de véhicules livrés a augmenté de 11% avec 35 858 véhicules livrés. Enfin, en Amérique du Nord, les livraisons de véhicules ont progressé de 1%, à 86 541 véhicules.



En revanche, en Chine, le constructeur de voitures de sport a livré 56 887 véhicules à ses clients, soit une baisse de 28%.



' Globalement, nous avons prouvé notre grande robustesse en 2024, dans un environnement de marché exigeant. Nous avons beaucoup investi dans notre marque et nous sommes ravis de constater que la répartition de nos ventes à travers les différentes régions du monde reste très équilibrée', indique Detlev von Platen, membre du Directoire chargé des Ventes et du Marketing chez Porsche AG.



Le constructeur précise que avoir renouvelé en profondeur sa gamme de produits en 2024, avec un changement de génération pour quatre des six lignes de modèles : Panamera, Taycan, 911 et Macan.



Porsche ajoute que la part des voitures de sport électrifiées est passée de 22 % à 27 %. Près de la moitié de ces véhicules étaient entièrement électriques.





Valeurs associées PORSCHE AUTO HLDG SE 35,96 EUR XETRA +0,67%