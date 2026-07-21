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PolyPid et Azurity signent un accord sur un médicament destiné à prévenir les infections du site opératoire
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Steven Scheer

La société israélienne de biotechnologie PolyPid PYPD.O a annoncé mardi avoir conclu un accord avec Azurity Pharmaceuticals en vue de commercialiser aux États-Unis et au Canada un médicament destiné à prévenir les infections du site opératoire, accord qui pourrait lui rapporter plus de 320 millions de dollars.

PolyPid a précisé qu’elle recevrait 15 millions de dollars à la signature du contrat, ainsi qu’un paiement d’étape supplémentaire à court terme de 15 millions de dollars, payable dès l’acceptation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine de sa demande d’autorisation de mise sur le marché pour le D-PLEX100, prévue le mois prochain.

La société israélienne a précisé qu’elle pourrait percevoir jusqu’à environ 300 millions de dollars de paiements d’étapes supplémentaires liés à la réglementation, au développement et aux ventes. Une fois le médicament commercialisé, PolyPid produira et fournira le D-PLEX100 à Azurity à un prix de transfert et aura droit à des redevances échelonnées.

Le D-PLEX100 est conçu pour exercer une activité antibactérienne locale, prolongée et contrôlée, directement au niveau du site chirurgical, dans le but de prévenir les infections du site opératoire abdominal.

Les partenaires pourraient convenir de poursuivre conjointement une éventuelle extension de l’indication du D-PLEX100 aux États-Unis et au Canada à d’autres infections que les infections abdominales, le financement étant assuré par Azurity.

PolyPid conservera les droits commerciaux mondiaux du D-PLEX100 en dehors des États-Unis et du Canada, les droits de fabrication à l’échelle mondiale, ainsi que la pleine propriété de sa plateforme PLEX, de sa propre technologie Kynatrix et des actifs de son portefeuille de produits associés.

“Ce partenariat marque une étape décisive dans la transition de PolyPid vers une entreprise à vocation commerciale”, a déclaré Dikla Czaczkes Akselbrad, directrice générale de PolyPid, dans un communiqué.

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