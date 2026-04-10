PolyPeptide suscite l'intérêt d'acquisition potentiel d'EQT et de KKR, selon Bloomberg News

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Le fabricant suisse de médicaments à façon PolyPeptide Group AG PPGN.S suscite un intérêt d'acquisition potentiel de sociétés de capital-investissement, dont EQT AB EQTAB.ST et KKR & Co. KKR.N , a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire.

Voici quelques détails:

* Advent a également étudié la possibilité d'acquérir PolyPeptide, selon le rapport.

* Selon Bloomberg, toute société de rachat poursuivant une opération de rachat pourrait chercher à collaborer avec l'homme d'affaires suédois Frederik Paulsen Jr, l'actionnaire de contrôle milliardaire de PolyPeptide.

* Les actions de PolyPeptide ont augmenté de près de 20 % cette année, portant la valeur de marché de la société à environ 1 milliard de francs suisses (1,3 milliard de dollars).

* Les délibérations sont en cours et il n'est pas certain qu'elles aboutissent à une transaction, selon le rapport.

* Les sociétés de capital-investissement se sont refusées à tout commentaire, selon Bloomberg, tandis qu'un porte-parole de PolyPeptide a déclaré à l'agence de presse que l'entreprise restait concentrée sur l'exécution de son plan stratégique.