PolyPeptide Group en nette hausse après l'offre de Samsung Biologics

PolyPeptide Group est particulièrement entouré à la Bourse de Zurich ( 5,09%, à 43,88 francs suisses). Outre des achats à bon compte après une chute de 7,84% vendredi, le titre est soutenu par ses résultats semestriels et l'annonce d'une offre de Samsung Biologics pour acquérir la société.

Le spécialiste mondial des principes actifs pharmaceutiques à base de peptides a dévoilé la signature d'un accord de transaction aux termes duquel Samsung Biologics a accepté de lancer une offre publique d'achat en numéraire sur la totalité des actions nominatives en circulation de PolyPeptide. Pour cette transaction, Samsung Biologics a proposé un prix de 44,31 francs suisses par titre. L'offre valorise les capitaux propres de PolyPeptide à environ 1,46 milliard de francs suisses.

Le prix de l'offre représente une prime de 40% par rapport au cours de l'action du 10 avril 2026, dernier jour de cotation avant l'apparition de rumeurs de marché concernant une acquisition potentielle de PolyPeptide.

Point sur les résultats

Au premier semestre, PolyPeptide Group a généré un chiffre d'affaires de 236,6 millions d'euros, en hausse de 41,6% par rapport à la même période un an plus tôt. Quant au résultat, il est passé d'une perte de 25,6 millions d'euros, à un bénéfice de 9 millions d'euros.

La croissance a été principalement portée par les traitements métaboliques, qui ont progressé pour atteindre 161,7 millions d'euros et représentent désormais environ 68% du chiffre d'affaires total (contre environ 56% au premier semestre 2025).

L'avis de Baader Europe

Pour Baader Europe, l'offre permet au principal actionnaire une sortie au prix souhaité, Draupnir s'étant engagé à apporter sa participation d'environ 56%. Les analystes rappellent que lors de son introduction en bourse, le titre de la société PolyPeptide Group valait 72,50 francs suisses, soit un niveau nettement supérieur au prix proposé par Samsung Biologics (44,31 francs suisses). Pour Baader Europe, le prix de l'offre ne représente pas une prime significative.