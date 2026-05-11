Polypeptide Group en légère hausse, soutenu par Baader Europe
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 11:31
Les analystes ont toutefois décidé de laisser inchangées leurs prévisions de chiffre d'affaires et d'efficacité opérationnelle sur la société qui développe et fabrique sous contrat des peptides propriétaires et génériques pour les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Baader Europe indique également rester prudent sur la trajectoire de marge d'Ebitda d'ici 2028 (légèrement au-dessus de 23%, là où la direction table sur plus de 25%).
Les hypothèses d'efficacité opérationnelle pourraient toutefois être revues en fonction des améliorations observées au premier semestre 2026. Les analystes voient un potentiel de hausse sur les ventes selon la montée en puissance de la production sur le site de Braine-l'Alleud (Blegique).
L'objectif de cours pour l'action Polypeptide Group a été relevé de 30 à 33,1 CHF, avec une recommandation à vendre. Baader Europe estime que le titre est cher à court terme (6 mois), bien que le profil de croissance reste intact.
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