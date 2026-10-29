Polymarket signale une panne majeure et suspend ses activités de transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Polymarket a signalé jeudi une panne majeure affectant son API « Predictions Trading », précisant que la plateforme était passée en mode « annulation uniquement » le temps de mener son enquête sur l'incident.

Selon sa page d'état, la plateforme a indiqué que les opérations de relais avaient été suspendues pendant la durée de l'enquête.