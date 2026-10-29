Polymarket reprend ses activités après une faille de sécurité impliquant un tiers et s'engage à rembourser ses utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture générale: Polymarket reprend ses activités et prévoit de rembourser ses utilisateurs; ajout de DebugBear)

Polymarket a annoncé jeudi avoir rétabli les transactions après une suspension temporaire provoquée par un incident de sécurité impliquant un prestataire tiers, et qu’il rembourserait intégralement les traders concernés.

L'opérateur de marché de prédiction a indiqué dans un message publié sur X qu'il avait identifié et résolu le problème. Il avait auparavant suspendu les transactions par mesure de précaution, le temps de remettre la plateforme en ligne.

Il avait signalé l'incident aux forces de l'ordre britanniques.

Une source proche du dossier a identifié DebugBear comme étant le prestataire tiers impliqué dans l’incident de Polymarket.

DebugBear, une plateforme de surveillance des performances et de débogage de sites web, a déclaré dans un message publié sur X qu’elle était touchée par un incident de sécurité en cours et a exhorté les clients utilisant son produit RUM à supprimer le code intégré de leurs sites web.

Les marchés de prédiction ont connu un essor fulgurant, les utilisateurs négociant de plus en plus de contrats liés à des résultats allant des élections et des événements sportifs aux événements financiers et géopolitiques.

L’intérêt pour ces plateformes s’est accru lors de l’élection présidentielle américaine de 2024, stimulant l’engagement des particuliers et l’activité de trading, tandis que les institutions financières cherchent de plus en plus à s’exposer au trading événementiel.