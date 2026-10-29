Polymarket enquête sur des transactions suspectes liées aux élections israéliennes, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la réponse de Bubblemaps aux paragraphes 6 et 7)

L'opérateur de marchés prédictifs Polymarket mène actuellement une enquête sur une série de transactions opportunes et lucratives liées aux élections israéliennes de cette semaine, selon un article publié jeudi par Bloomberg News .

Peu avant la fermeture des bureaux de vote mardi, des centaines de comptes nouvellement créés ont misé sur le maintien du Premier ministre Benjamin Netanyahu à son poste et sur la victoire de son parti, le Likoud, en nombre de sièges, indique le reportage.

Il ajoute que ces transactions sont rapidement devenues rentables — et que , au total, certains comptes ont déjà encaissé plus de 100 000 dollars — après que certains sondages à la sortie des urnes ont montré que le parti de Benjamin Netanyahu avait remporté plus de sièges que ne le laissaient entendre les premiers résultats.

De nombreux portefeuilles affichent des gains importants qui n’ont pas encore été réalisés, précise le rapport.

Polymarket examine actuellement des dizaines de portefeuilles nouvellement créés qui ont effectué des transactions liées à l’élection, a déclaré son équipe d’enquête interne à Bloomberg. Par ailleurs, les sociétés d’analyse de données Polysights et Bubblemaps ont également signalé cette activité comme suspecte et ont indiqué qu’elles menaient une enquête, a rapporté Bloomberg.

Un représentant de la société d’analyse de données Bubblemaps a déclaré à Reuters que 101 comptes Polymarket avaient été approvisionnés pour la première fois le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux de vote.

“Certains ont déjà vendu leurs positions pour réaliser un bénéfice après les sondages à la sortie des urnes”, a déclaré ce représentant.

Les marchés de prédiction font l’objet d’une surveillance accrue concernant d’éventuels délits d’initiés, des plateformes telles que Polymarket et Kalshi signalant une recrudescence des activités suspectes dans un contexte de forte augmentation des volumes de transactions. Reuters avait rapporté en mai que Polymarket avait constaté cette année une hausse significative des transactions signalées comme suspectes.

Ces conclusions ne sont pas définitives, et il peut être difficile de distinguer un éventuel délit d’initié d’une recherche originale ou d’un pari chanceux, a rapporté Bloomberg.

Les représentants de Polymarket et de Polysights n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.