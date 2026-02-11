Pologne - Facteurs à surveiller 11 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les nouvelles, les rapports de presse et les événements importants de la journée de mercredi. TOUTES LES HEURES GMT (Pologne: GMT + 1 heure):

SOUS-MARINS

Le ministère polonais de la Défense a envoyé un avant-projet de contrat à la société suédoise Saab SAABb.ST pour l'achat de trois sous-marins. Les négociations devraient commencer en mars et le contrat devrait être signé en juin, selon le quotidien Rzeczpospolita.

TROUPES AMERICAINES EN POLOGNE

L'ambassadeur américain en Pologne, Thomas Rose, a déclaré que les troupes américaines resteraient en Pologne à moins que la Pologne, pour des raisons "incroyablement stupides", ne décide qu'elle n'en veut plus, a rapporté Rzeczpospolita.

RÉSULTATS DES BANQUES

La banque polonaise mBank MBK.WA s'attend à ce que 2026 soit une année de performance financière stable, avec un accent sur l'expansion de sa part de marché, a déclaré son directeur financier mardi, alors que les prêteurs polonais se préparent à de nouvelles réductions des taux d'intérêt.

PRODUCTION DE MUNITIONS

Le groupe d'armement polonais Niewiadow -PGM

GNSP.WA a déclaré mardi avoir signé un accord-cadre avec le fournisseur de défense américain Northrop Grumman NOC.N pour la production de munitions d'artillerie en Pologne.

TAUX D'INTÉRÊT

Le banquier central polonais Henryk Wnorowski a réaffirmé qu'une baisse des taux d'intérêt en mars était probable, a rapporté le quotidien Dziennik Gazeta Prawna.

