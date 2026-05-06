Pologne - Éléments à surveiller le 6 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 2: la visite de Donald Tusk à Rome a lieu jeudi, et non mercredi)

Voici les principales actualités, dépêches de presse et événements de mercredi. TOUTES LES HEURES SONT EXPRIMÉES EN GMT (Pologne: GMT + 2 heures):

LE PREMIER MINISTRE POLONAIS À ROME

Le Premier ministre polonais Donald Tusk se rendra à Rome et au Vatican jeudi. M. Tusk rencontrera le pape et la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

Les deux Premiers ministres discuteront de la sécurité, du soutien accru à l'Ukraine, de la compétitivité de l'économie européenne et du processus d'élargissement de l'Union européenne, a indiqué le service de presse du gouvernement.

LE PRÉSIDENT POLONAIS EN LITUANIE

Mercredi, le président polonais Karol Nawrocki se rendra en Lituanie pour assister aux exercices militaires "Brave Griffin 26-II". Il rencontrera également le président lituanien Gitanas Nauseda.

TAUX D'INTÉRÊT

Le Conseil de politique monétaire polonais (MPC) annoncera mercredi sa décision concernant les taux d'intérêt. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les taux restent inchangés, le taux directeur restant à 3,75 %.

JOURNÉE DE LA DÉFENSE

Mercredi, une conférence internationale intitulée "Defence Days" se tiendra à Varsovie, consacrée aux questions de défense et de sécurité, avec la participation de représentants du gouvernement polonais, de l'armée polonaise et des ministres de la Défense de la Slovaquie, de l'Estonie et de la Lettonie.

GAZ-SYSTEM

L'opérateur de gazoducs polonais Gaz-System proposera une capacité de transport supplémentaire pour les exportations de gaz à long terme vers l'Ukraine lors d'une vente aux enchères prévue le 6 juillet, a-t-il annoncé mardi.

****Reuters n'a pas vérifié les informations rapportées par les médias polonais et ne garantit pas leur exactitude.****

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