Politique économique : Trump "a tout faux" (Astérès)

(AOF) - " Trump a tout faux", affirme Sylvain Bersinger, chef économiste du cabinet Astérès, dans une note dédiée au programme économique du candidat républicain à la présidence. L’économiste critique particulièrement l’idée de réduire l’indépendance de la banque centrale américaine , ce qui "serait porteur de risques pour la stabilité financière". Si les banques centrales des grandes économies occidentales sont indépendantes du pouvoir politique, cela "résulte d’une observation pragmatique de l’histoire", souligne-t-il.

"La politique monétaire est le levier le plus facile à actionner, tellement facile que les gouvernements ont tendance à en abuser ", affirme Sylvain Bersinger. "Si un président qui aurait le contrôle de la banque centrale souhaite stimuler l'économie avant une élection, il lui serait facile de baisser les taux directeurs pour obtenir, à court terme, une hausse de la croissance et une baisse du chômage afin d'accroître sa popularité" précise-t-il. "une politique monétaire contrôlée par le pouvoir politique est généralement trop laxiste" "générant structurellement une inflation trop élevée ou des bulles financières". La fin de l'indépendance de la Fed pourrait de plus "impacter le poids international du dollar et compliquer le financement du déficit courant américain".

La proposition de Donald Trump de combler le déficit commercial américain en augmentant les droits de douane "n'est pas pertinente", ajoute Sylvain Bersinger. Alors que Donald Trump propose de taxer l'ensemble des importations américaines à hauteur de 10 % et de porter à 60 % les droits de douane sur les importations chinoises, ce serait "contre-productif" car "il en résulterait une appréciation du dollar qui viendrait compenser l'effet de ces droits de douane". Le résultat final serait vraisemblablement "une hausse des prix pour les consommateurs et une perte d'efficacité pour l'économie américaine".

En outre, les propositions de Donald Trump contre l'immigration "pourraient se révéler contre-productives pour l'économie américaine". Les flux entrants d'immigration ont augmenté la population active et la croissance économique du pays, de sorte que réduire l'immigration "ne ferait en rien baisser le taux de chômage, et reviendrait à diminuer la population en âge de travailler, donc la croissance potentielle du pays".