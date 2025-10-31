 Aller au contenu principal
Polestar reçoit un avis du Nasdaq concernant un retrait potentiel de la cote en raison de l'effondrement de ses actions
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 21:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Polestar PSNY.O a déclaré vendredi avoir été notifié par le Nasdaq pour ne pas avoir respecté les règles de cotation de la bourse relatives au maintien d'un prix d'offre minimum de 1 dollar, alors que les actions de l'entreprise suédoise de véhicules électriques chutent sous la pression de l'intensification de la concurrence.

Polestar a mis en place des remises et des incitations à la location pour stimuler les ventes de véhicules électriques, mais doit faire face à des rivaux plus importants tels que Tesla

TSLA.O et BYD 002594.SZ , Wall Street étant prudent quant à son potentiel de croissance malgré une forte demande sur son marché d'origine en Europe.

Ses actions cotées aux États-Unis ont clôturé à 84 cents vendredi et ont perdu environ 20 % de leur valeur cette année, après avoir chuté de plus de 50 % l'année dernière.

L'avis du Nasdaq indique que la société dispose de 180 jours, soit jusqu'au 29 avril 2026, pour se remettre en conformité en faisant en sorte que le cours de clôture des actions cotées aux États-Unis atteigne ou dépasse 1 dollar par action pendant au moins dix jours ouvrables consécutifs, a déclaré Polestar.

Si Polestar ne se met pas en conformité d'ici là, elle pourra bénéficier d'une prolongation supplémentaire de 180 jours, a indiqué la société.

C'est la deuxième fois que Polestar est confrontée au non-respect des règles du Nasdaq, après avoir fait l'objet d'une radiation potentielle de la cote l'année dernière en raison de son incapacité à déposer son rapport annuel auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers dans les délais impartis.

