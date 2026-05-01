Points clés à retenir du témoignage de Musk lors du procès OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk a témoigné pendant plus de sept heures réparties sur trois jours cette semaine lors d’un procès à Oakland, en Californie, concernant l’avenir d’OpenAI, présentant son action en justice contre le propriétaire de ChatGPT comme une défense de l’institution du don caritatif.

Musk, directeur général de Tesla TSLA.O et de SpaceX, ainsi que l'homme le plus riche du monde, poursuit également le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, et son président, Greg Brockman, affirmant qu'ils l'ont trahi, lui et le public, en abandonnant la mission d'être un gardien bienveillant de l'IA pour l'humanité.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux témoignages du procès.

MUSK REDÉFINIT OPENAI COMME UNE “ORGANISATION CARITATIVE” Le mot “organisation caritative” n'apparaît pas une seule fois dans l'article de blog de 2015 annonçant la création d'OpenAI en tant que société de recherche en intelligence artificielle à but non lucratif. Mais Musk a décrit à plusieurs reprises OpenAI comme une organisation caritative et a déclaré qu'Altman et Brockman avaient renié leur promesse initiale de conserver le modèle à but non lucratif.

“Elle était spécifiquement destinée à être une organisation caritative qui ne profite à aucune personne en particulier. J’aurais pu la lancer en tant qu’entreprise à but lucratif et j’ai spécifiquement choisi de ne pas le faire”, a déclaré Musk.

MUSK AFFIRME QU'OPENAI N'EXISTERAIT PAS SANS LUI

La création d'un laboratoire de recherche en IA nécessite des talents de haut niveau et une puissance de calcul considérable. Musk a déclaré qu'OpenAI s'était appuyé sur ses relations pour obtenir les deux.

“J'ai eu l'idée, j'ai trouvé le nom, j'ai recruté les personnes clés, je leur ai enseigné tout ce que je sais et j'ai fourni l'ensemble du financement initial”, a déclaré Musk.

Musk a déclaré avoir recruté Ilya Sutskever, un chercheur de premier plan, chez Google GOOGL.O , alors que les fondateurs de cette entreprise, Larry Page et Sergei Brin, tentaient à plusieurs reprises de le convaincre de rester.

“Après avoir recruté Ilya chez OpenAI, Larry Page a refusé de m'adresser la parole”, a déclaré Musk.

En ce qui concerne la puissance de calcul, Musk a déclaré qu'OpenAI s'appuyait sur ses relations avec Satya Nadella, directeur général de Microsoft MSFT.O , et Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O . “Le seul à pouvoir appeler Satya Nadella et à le faire répondre, c'était moi”, a déclaré Musk. “La seule raison pour laquelle il est dans cette aventure, c'est grâce à moi. Ce sont ses propres mots.”

MUSK S'EST EXPRIMÉ SUR LA SÉCURITÉ DE L'IA

Musk a déclaré avoir appris, lors de discussions avec Larry Page, que le fondateur de Google ne se souciait guère de la sécurité de l'IA.

“J'ai dit: "Et si l'IA anéantissait toute l'humanité?" Il a répondu que ce ne serait pas grave tant que l'intelligence artificielle survivait. J'ai dit que c'était insensé, que c'était complètement fou. Et puis il m'a traité de "spéciste" parce que je me soucie davantage des humains que de l'IA.... Si OpenAI existe, c’est parce que Larry Page m’a traité de "spéciste".... Quel serait le contraire de Google? Une organisation à but non lucratif open source.”

“ÇA RESSEMBLAIT À UN POT-DE-VIN”

Musk a déclaré avoir interrogé Altman fin 2022 au sujet d’un investissement de 10 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de Microsoft dans OpenAI, qu’il a qualifié de “leurre” dans un SMS présenté aux jurés.

Altman a répondu: “Je suis d'accord, ça fait mauvaise impression.” Altman a ensuite proposé à Musk d'acheter des actions d'OpenAI, ce à quoi Musk a répondu: “Franchement, ça ressemblait à un pot-de-vin.”

MUSK, À PROPOS DE LA FORMATION DE SA PROPRE ENTREPRISE D'IA

On a demandé à Musk pourquoi il avait utilisé OpenAI pour former son entreprise xAI s’il considérait le modèle d’OpenAI comme un danger. “C’est une pratique courante d’utiliser d’autres IA pour valider son IA”, a déclaré Musk. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi son entreprise n’était pas structurée comme une organisation caritative, Musk a déclaré: “Les entreprises à but lucratif peuvent être bénéfiques pour la société.”

“NOUS POURRIONS TOUS MOURIR”

Le contre-interrogatoire de Musk par William Savitt, avocat des défendeurs d'OpenAI, a parfois été tendu. Musk a accusé Savitt de poser des questions pièges et suggestives, ce que le juge a jugé admissible. Savitt a été réprimandé pour ne pas avoir laissé Musk finir ses phrases. “Peu de réponses seront complètes, surtout si vous m'interrompez sans cesse”, a déclaré Musk.

Une tension régnait également avant le procès lorsque les avocats de Musk ont souhaité pouvoir interroger un témoin expert sur le risque d'extinction lié à l'IA, ce à quoi OpenAI s'est opposé. “Le risque d'extinction est un véritable problème. C'est un risque réel. Nous pourrions tous mourir”, a déclaré l'avocat de Musk, Steven Molo.

La juge a limité la portée du témoignage de l'expert et a déclaré qu'elle trouvait “ironique que votre client, malgré ces risques, crée une entreprise qui opère précisément dans ce domaine”.