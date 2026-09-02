Point Stratégique, Rachat d’Actions et Activité de Minage de Bitcoins pour le Mois d’Août 2026

Paris, France, le 2 septembre 2026, à 8h00 CET (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LWO – ALCBI ; OTCQB : CBIPF) – CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») annonce que, pour le mois d’août 2026, le rendement annualisé des serveurs de minage mesuré en US dollars est supérieur à 10%, compte tenu du rebond du Bitcoin vers 79 000 US$ (+24-25% sur août 2026). Mesuré en Bitcoins, le rendement est légèrement inférieur au rendement de juillet 2026 toujours en raison, sur quelques jours, de limitations dans l’accès au réseau électrique compte tenu de restrictions ponctuelles. Après l’assemblée annuelle de 2026, CBI proposera d’allouer annuellement 25% des profits du minage au rachat d’actions CBI sur le marché au prix maximum de 1 euro par action CBI.