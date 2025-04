Point marchés - Fin avril 2025

Depuis début avril, les marchés vivent au gré d'une volatilité exacerbée par les annonces de tarifs douaniers imposés par les US, en particulier envers la Chine. Ce conflit commercial a fragilisé la confiance des investisseurs envers les actifs américains, qui se tournent vers l'Europe, et entraîné un affaiblissement du dollar au profit de valeurs refuges comme l'or. Dans ce contexte pour le moins chaotique, Alexandre Taïeb, gérant allocataire chez Sycomore AM, privilégie une approche prudente, avec une exposition limitée aux actions américaines et une préférence pour les actifs européens, tout en restant attentif à une possible détente sur les politiques tarifaires dont les premiers signes se sont manifestés ce mercredi.