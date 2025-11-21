POINT HEBDO-Du budget britannique au "Black Friday", semaine agitée en vue pour les marchés

Les marchés se préparent à une semaine qui s'annonce à nouveau très agitée et susceptible d'accroître la nervosité des investisseurs, avec les valeurs technologiques, le bitcoin et le budget britannique dans le collimateur.

Les dirigeants du G20 se réunissent par ailleurs en Afrique du Sud et les résultats d'Alibaba donneront une idée de la demande des consommateurs chinois, tandis que les détaillants américains se préparent pour le "Black Friday", l'une des rendez-vous clés de l'année pour le secteur.

Tour d'horizon des perspectives de marchés dans les prochains jours:

1/ COUP D'ENVOI DE SAISON DES ACHATS L'attention se portera sur les dépenses des consommateurs américains avec le "Black Friday", qui marque le coup d'envoi de la saison d'achats des fêtes de fin d'année et devrait donner des indications sur le moral des ménages.

Cet événement commercial, qui a lieu chaque année le lendemain de Thanksgiving et consiste en une journée de soldes massives, arrive à un moment où les données montrent que la confiance des consommateurs s'est effondrée et que l'inflation reste élevée.

Cependant, après plusieurs années de prospérité de la Bourse américaine, les consommateurs plus fortunés pourraient être particulièrement enclins à acheter.

La publication des chiffres des ventes au détail du mois de septembre, retardée en raison du "shutdown" et désormais prévue mardi prochain, donnera également un aperçu de la santé des dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine.

2/ SEMAINE CLÉ POUR RACHEL REEVES

Les fuites et les spéculations avant la présentation du budget sont monnaie courante pour les ministres britanniques des Finances. Cependant, la préparation du prochain budget par l'actuelle chancelière de l'Échiquier, Rachel Reeves, qui doit le présenter le 26 novembre, s'est déroulée dans un contexte totalement différent.

Il y a une semaine, les informations selon lesquelles elle ne prévoyait pas d'augmenter l'impôt sur le revenu ont provoqué une grande surprise sur les marchés, d'autant plus que la ministre doit collecter des dizaines de milliards de livres sterling d'impôts pour se conformer aux règles fiscales qu'elle s'est elle-même imposées.

Quelques jours auparavant, les investisseurs avaient en revanche interprété un discours inattendu de Rachel Reeves comme un signe d'augmentation des impôts.

Il ne fait aucun doute que le gouvernement travailliste dirigé par Keir Starmer marche sur une corde raide en essayant de rassurer les marchés obligataires sur sa gestion budgétaire tout en rassurant les électeurs sur le respect de ses promesses de ne pas augmenter les impôts.

Les récentes ventes d'obligations, de livres sterling et d'actions des banques britanniques montrent que les marchés sont nerveux quant à ce projet. L'attente touche à sa fin, mais la volatilité du marché britannique n'est probablement pas terminée.

3/ LE TEST D'ALIBABA

Les résultats du conglomérat chinois de commerce électronique Alibaba, prévus mardi, pourraient révéler si son fondateur, Jack Ma, peut tenir son engagement de redonner au groupe sa grandeur, maintenant qu'il est de nouveau en grâce auprès du pouvoir de Pékin.

L'action, la plus grande composante de l'indice Hang Seng Tech de la Bourse de Hong Kong .HSTECH , a presque doublé cette année, les investisseurs se disputant une part du secteur chinois de l'IA en pleine effervescence.

Mais le titre a souffert un revers ce mois-ci, l'entreprise ayant été accusée de fournir un soutien technique aux opérations militaires chinoises contre des cibles aux États-Unis, selon le Financial Times, ce qu'Alibaba nie.

Depuis lors, Alibaba a annoncé une mise à jour d'ampleur de son chatbot à intelligence artificielle, ce qui représente une offensive agressive dans l'application de cette technologie au grand public, où jusqu'à présent, elle était à la traîne par rapport à ses concurrents.

Ce marché est toutefois de plus en plus saturé et Citi estime qu'il ne sera pas facile pour le chatbot Qwen du groupe chinois de remplacer facilement des outils tels que ChatGPT.

4/ UN G20 SANS LES ETATS-UNIS

L'Afrique du Sud accueille les 22 et 23 novembre le dernier sommet des dirigeants du G20 de sa présidence avant de passer le relais aux États-Unis, à un moment où la croissance économique mondiale ralentit, la pression de la dette augmente et les économies les plus pauvres sont confrontées à de graves conséquences liées au dérèglement climatique.

La réunion devrait en principe se dérouler sans représentation américaine, le président Donald Trump ayant annoncé que la première économie mondiale n'y participerait pas en raison de ce qu'il a décrit comme des "violations des droits de l'homme" dans le pays.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré qu'il céderait symboliquement la présidence du G20 à une chaise vide.

Jeudi, il a toutefois précisé que son pays aurait à examiner les modalités pratiques d'une éventuelle participation de représentants américains après le boycott initialement annoncé.

Pretoria a l'intention de conclure son mandat en faisant avancer des priorités telles que l'allègement de la dette pour les nations en difficulté, des réglementations commerciales mondiales plus équitables et l'amélioration du financement climatique pour les pays vulnérables.

L'éventuelle absence de la plus grande économie du groupe soulève toutefois des questions quant à la capacité du bloc à résoudre des problèmes mondiaux cruciaux.

5/ LA "CROIX DE LA MORT" DU BITCOIN

Le bitcoin BTC= , qui a connu un succès fulgurant sur les marchés ces deux dernières années, est en perte de vitesse. Il a perdu près d'un tiers de sa valeur depuis un record à 126.223 dollars atteint début octobre, les investisseurs se montrant de plus en plus nerveux face à tous les actifs en hausse frénétique, comme c'est également le cas pour les actions liées à l'intelligence artificielle.

Le marché des cryptomonnaies dans son ensemble a perdu plus de 1.000 milliards de dollars de valeur depuis le record historique du bitcoin, car les capitaux se sont retirés de tout ce qui va des cryptomonnaies mèmes aux fonds cotés en Bourse.

En l'absence de nouveaux catalyseurs, les traders s'appuient souvent sur les graphiques techniques pour déterminer l'évolution du cours. Le bitcoin est fermement en dessous de 90.000 dollars et une "croix de la mort" s'est matérialisée sur les graphiques cette semaine - lorsque la moyenne mobile de 50 jours se croise sous la moyenne mobile de 200 jours - ce qui est généralement le signe avant-coureur de nouvelles pertes à venir.

(Samuel Indyk, infographies par Kripa Jayaram, version française Diana Mandia)