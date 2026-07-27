POINT DE VUE-Trump pourrait être contraint d'autoriser l'importation de minerais chinois, alors que l'industrie américaine peine à respecter l'échéance de 2027

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* Les ressources minérales et la capacité de production d'aimants des États-Unis ne suffisent pas à répondre à la demande

* Trump a fixé à janvier 2027 la date limite pour bloquer les importations chinoises

* Des dérogations pourraient être nécessaires pendant que l'industrie américaine poursuit son développement

* Les sous-traitants du secteur de la défense sont encouragés à conclure davantage de contrats d'approvisionnement aux États-Unis

par Ernest Scheyder et Jarrett Renshaw

La volonté du président américain Donald Trump de mettre fin à la dépendance de Washington vis-à-vis des minéraux critiques chinois d’ici janvier se heurte à une dure réalité: les sociétés minières et de transformation américaines ne sont pas prêtes.

Depuis son retour au pouvoir, Trump a fait de l’exploitation minière et de la transformation des minéraux critiques aux États-Unis une priorité de sécurité nationale, injectant des dizaines de milliards de dollars dans près de 150 entreprises minières afin de réduire l’emprise de la Chine sur les chaînes d’approvisionnement en armes et autres produits stratégiques.

L’industrie de la défense et d’autres fabricants se trouvent désormais à un peu plus de cinq mois de la date butoir du 1er janvier 2027, fixée par la réglementation fédérale, pour cesser d’acheter des terres rares, des aimants, du tungstène, du molybdène et du tantale à la Chine, à la Russie, à l’Iran ou à la Corée du Nord.

Washington tente depuis des années de limiter ces importations, mais a régulièrement accordé des dérogations aux entreprises, car l’offre américaine ne suffit pas à satisfaire la demande. Donald Trump s’est insurgé contre ces dérogations dans un message publié le 10 mai sur sa plateforme Truth Social, déclarant: “TOUTES LES AGENCES FÉDÉRALES DOIVENT ACHETER AMÉRICAIN — PAS D’EXCUSES!” Lundi dernier, il a signé un décret rendant encore plus difficile l’obtention de dérogations pour les sous-traitants du secteur de la défense.

Mais la réalité est que les entreprises minières américaines sont loin de pouvoir répondre aux besoins nationaux, selon des entretiens menés auprès de 16 dirigeants du secteur, investisseurs, analystes et décideurs politiques.

En 2025, la demande américaine pour le type le plus courant d’aimants à terres rares, par exemple, s’élevait à environ 48.000 tonnes métriques, tandis que les sources nationales n’en fournissaient que 300 tonnes métriques, selon les données du cabinet de conseil Arthur D. Little. Les entreprises américaines sont en passe d’atteindre une capacité de production de 5.000 tonnes métriques d’ici la fin de l’année.

Les terres rares, qui font partie des 60 minéraux considérés comme critiques par Washington, doivent être traitées avant d’être transformées en aimants utilisés pour fabriquer des armes, des automobiles, des ordinateurs et d’autres produits.

Les entreprises américaines ne produisent plus de tungstène depuis 2015 ni de tantale depuis 1959. Guardian Metal Resources

GMET.L s'efforce d'ouvrir une mine de tungstène aux États-Unis d'ici 2028, tandis que Lion Rock Resources ROAR.V développe une mine de tantale dans le Dakota du Sud, sans calendrier précis pour son ouverture.

Chris Berry, analyste et consultant spécialisé dans l’industrie minière, a déclaré que l’industrie américaine avait peu de chances de produire suffisamment de minerais pour mettre fin aux dérogations d’ici janvier.

“Il faudra encore de nombreuses années pour mettre en place les infrastructures nécessaires afin d’être compétitifs”, a déclaré Berry. Les États-Unis disposent de réserves de la plupart des minéraux critiques; ce qui leur manque, c’est la capacité d’extraire et de traiter bon nombre d’entre eux. La Chine s’est imposée comme leader de l’industrie de l’affinage des minéraux à la fin du XXe siècle et contrôle aujourd’hui plus de 80 % du secteur. L’Agence internationale de l’énergie a averti ce mois-ci que 6.500 milliards de dollars de production manufacturière mondiale étaient menacés si Pékin imposait des restrictions à l’exportation des terres rares, comme elle l’a fait périodiquement ces dernières années.

Interrogée à ce sujet, la Maison Blanche a renvoyé au décret présidentiel de Donald Trump, qui stipule que des dérogations ne peuvent être accordées que si un contractant démontre avoir déployé “tous les efforts possibles” pour éviter d’utiliser des matériaux chinois et dispose d’un calendrier pour se passer de ces approvisionnements.

Le Pentagone n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Les investissements américains dans les terres rares ont été freinés par la faiblesse persistante des prix de nombreux minéraux, que Washington impute à la Chine, qui subventionnerait ses producteurs et inonderait le marché de produits bon marché, rendant ainsi les projets américains non rentables.

La Chine a répété à plusieurs reprises qu’elle respectait les règles de l’Organisation mondiale du commerce en matière de commerce international et qu’elle s’efforçait d’assurer la stabilité des marchés. Un représentant de l’ambassade de Chine à Washington n’a pas souhaité faire d’autres commentaires. Ucore Rare Metals UCU.V , une start-up spécialisée dans le raffinage des minéraux et soutenue par le Pentagone, a mis au point une technologie de traitement appelée RapidSX qu’elle estime similaire à l’extraction par solvant, norme industrielle , mais plus rapide, plus propre et moins coûteuse.

Ucore avait prévu de démarrer ses activités de raffinage d’ici 2025, mais a revu ses plans en raison, selon elle, de l’évolution des exigences du Pentagone. La société ne commencera désormais sa production qu’en 2027 au plus tôt, a déclaré à Reuters son directeur général, Pat Ryan.

“La chaîne d’approvisionnement dans son ensemble pourra-t-elle être mise en place d’ici 2027? Je peux vous dire que ce sera une véritable bataille”, a déclaré Ryan.

TRUMP PREND DES MESURES POUR CONSTITUER DES STOCKS DE MINÉRAUX IMPORTÉS En février, l’administration Trump a lancé le “Project Vault” , un programme de 12 milliards de dollars visant à constituer des stocks de minéraux critiques pour les industriels américains. En avril, les responsables ont reconnu qu’ils devraient dans un premier temps acheter ces minéraux “partout dans le monde”, y compris en Chine.

Le sous-traitant de la défense Lockheed Martin LMT.N a remis au ministère de la Défense une liste des minéraux qu’il souhaiterait voir stockés, a déclaré son directeur général, Jim Taiclet, lors d’une conférence au début du mois.

Cette volonté de constituer des stocks irrite les entreprises minières américaines, qui affirment avoir besoin que les sous-traitants de la défense leur passent des commandes. “Les sous-traitants de la défense ont simplement supposé qu’ils pourraient continuer à acheter des produits chinois”, a déclaré Nick Myers, directeur général de Phoenix Tailings, une start-up minière basée dans le Massachusetts qui a reçu le mois dernier un prêt de 500 millions de dollars du Pentagone pour construire une usine de traitement. “L’industrie de la défense ne s’arrêtera jamais si vous continuez à accorder des dérogations.”

Les sous-traitants de la défense Boeing BA.N , General Dynamics GD.N , Huntington Ingalls Industries HII.N , Northrop Grumman NOC.N et RTX RTX.N n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. L3Harris Technologies LHX.N a refusé de s’exprimer.

RETARDS ET INCERTITUDES AUTOUR DES PROJETS AMÉRICAINS DE RAFFINAGE DES MINÉRAUX

La complexité du raffinage des minéraux a ralenti les projets américains.

Des partenariats avec la Corée du Sud, le Japon et d’autres alliés pourraient constituer une solution temporaire pour les fabricants jusqu’à ce que les fournisseurs américains puissent intensifier leurs activités, a déclaré Samantha Carl-Yoder, du cabinet d’avocats et de lobbying Brownstein Hyatt Farber Schreck. Parmi les plus grandes entreprises américaines du secteur, MP Materials MP.N , qui bénéficie du soutien financier du Pentagone , a passé des années à mettre au point ses équipements de traitement par extraction par solvant, un processus que son directeur général, Jim Litinsky, a qualifié de “laborieux” .

MP a construit une usine de fabrication d’aimants au Texas et a indiqué qu’elle prévoyait de voir certains de ses aimants homologués pour une utilisation par son premier client, General Motors GM.N , d’ici la fin de l’année. Une autre usine de fabrication d’aimants que MP construit pour le Pentagone devrait ouvrir ses portes en 2028. À Marion, dans l’Indiana, ReElement Technologies prévoit de traiter des minéraux à l’aide d’une technologie couramment utilisée dans l’industrie pharmaceutique. Connue sous le nom de chromatographie, cette technologie n’a jamais été utilisée pour traiter de grands volumes de minéraux. ReElement a déclaré qu’elle visait cette année à atteindre une capacité de traitement de 10.000 tonnes métriques de germanium ou d’autres minéraux. Dans un communiqué, Mark Jensen, directeur général de ReElement, a déclaré que la production de germanium de l’entreprise était “rentable quel que soit le volume”. ReElement a reçu un investissement de 25 millions de dollars du Pentagone au début du mois. Une autre entreprise, USA Rare Earth USAR.O , a passé plus de cinq ans à étudier la chromatographie avant de se tourner vers l’extraction par solvant, a indiqué une source ayant une connaissance directe de la stratégie de l’entreprise. USA Rare Earth, qui construit actuellement une usine de fabrication d’aimants en Caroline du Sud , a refusé de commenter ses recherches en matière de traitement. Par ailleurs, Energy Fuels UUUU.A , qui a reçu le mois dernier un prêt de 725 millions de dollars du Pentagone , prévoit de traiter de petites quantités de terres rares d’ici la fin de l’année, puis 6.000 tonnes métriques par an d’ici 2029. L’entreprise est en train de racheter un fabricant américain d’aimants déjà en activité . Ucore, Energy Fuels et ReElement ont chacun accepté de fournir des terres rares au fabricant d’aimants Vulcan Elements , qui construit actuellement une usine de production en Caroline du Nord, dont l’ouverture est prévue d’ici 2030.