POINT DE VUE-Les constructeurs automobiles chinois se ruent sur le marché canadien pour s'y « entraîner » en vue de leurs ventes aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les constructeurs automobiles chinois se livrent une concurrence acharnée pour vendre des véhicules électriques au Canada, malgré un plafond d'importation fixé à 49 000 véhicules

* Les dirigeants du secteur automobile et les analystes affirment qu’ils se préparent à conquérir le marché américain, qui interdit actuellement l’accès aux voitures de marques chinoises

* Une future expansion aux États-Unis serait aussi simple que « d'appuyer sur un bouton », car le Canada dispose d'une réglementation similaire et d'une demande des consommateurs comparable

par Nick Carey et Divya Rajagopal

WUHU, Chine/TORONTO, 25 juin - À peine deux semaines après que le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé en janvier qu’il autoriserait des importations limitées de véhicules électriques en provenance de Chine, le plus grand exportateur automobile de ce pays, Chery, a tenu ses premières réunions au Canada avec des concessionnaires automobiles.

BYD, le champion national chinois et désormais premier constructeur mondial de véhicules électriques, prévoit déjà d’ouvrir six concessions au Canada, a déclaré à Reuters un cabinet de conseil chargé de repérer des emplacements pour BYD. BYD a également entamé les démarches réglementaires pour importer deux voitures particulières au Canada, comme le montrent les documents administratifs. Lotus, constructeur de voitures de sport de luxe détenu par le géant automobile chinois Geely, prévoit également d’ouvrir une demi-douzaine de concessions au Canada cette année – dans le seul but de vendre quelques centaines de voitures, a déclaré le directeur général de Lotus, Qingfeng, lors d’une interview. Et le constructeur automobile public Changan dispose d’une équipe travaillant sur son lancement au Canada, selon son directeur du design, Klaus Zyciora.

Ces initiatives agressives des constructeurs automobiles sur le marché canadien, détaillées ici pour la première fois, interviennent malgré les maigres perspectives de ventes et de bénéfices à court terme: le Canada n’autorise l’importation que de 49 000 voitures par an à un faible taux de droit de douane de 6,1 %, ce chiffre ne devant passer qu’à 70 000 voitures sur cinq ans. Il y a donc peu d’argent à gagner – d’autant plus que ce petit gâteau sera partagé entre de nombreux acteurs.

Mais le Canada offre quelque chose de bien plus précieux: une tête de pont idéale pour ce que de nombreux experts du secteur considèrent comme l’invasion inévitable des voitures chinoises aux États-Unis, malgré les politiques américaines actuelles qui les interdisent de fait.

« Nous avons clairement l’intention de vendre des voitures aux États-Unis », a déclaré Zhang Guibing, président de Chery International, aux journalistes en mai au siège de l’entreprise à Wuhu. « Tout le monde a clairement cette intention. »

Le Canada offre bien plus que sa proximité pour servir les ambitions américaines des constructeurs automobiles chinois. Contrairement au Mexique, où les voitures bon marché dominent le marché, le marché automobile canadien est presque identique à celui des États-Unis en termes de goûts des consommateurs et de réglementations sectorielles. Passer ensuite aux États-Unis reviendrait à « appuyer sur un interrupteur », a déclaré Dan Hearsch, co-responsable mondial du pôle automobile du cabinet de conseil AlixPartners.

« Le Canada sert de terrain d’essai pour les États-Unis », explique Robert Kerwal, directeur des solutions automobiles chez JD Power Canada.

La seule différence majeure réside dans la taille du marché: 1,9 million de voitures vendues l’année dernière au Canada, contre plus de 16 millions aux États-Unis. La concurrence chinoise terrifie les constructeurs automobiles du secteur américain , qui ont vu leurs ventes chuter en Chine, le plus grand marché automobile mondial, ces dernières années, alors que l’industrie chinoise, subventionnée et innovante, a vu les ventes de véhicules électriques et hybrides exploser. La Chine est également sortie de nulle part pour devenir le premier exportateur mondial d’automobiles, dépassant l’Allemagne, le Japon, le Mexique, la Corée du Sud et les États-Unis, en grande partie grâce aux voitures à essence écartées d’un marché chinois en pleine électrification .

Les constructeurs automobiles chinois se heurtent actuellement à des droits de douane américains élevés et à une interdiction visant le matériel et les logiciels chinois destinés aux voitures connectées. Les législateurs américains s’efforcent de codifier cette interdiction, craignant que le président américain Donald Trump ne conclue un accord commercial de grande envergure avec le gouvernement chinois concernant les voitures. Trump a publiquement laissé entendre à plusieurs reprises qu’il pourrait autoriser les constructeurs automobiles chinois à s’implanter aux États-Unis s’ils construisaient des usines sur le territoire américain. Pour l’instant, alors que les voitures chinoises affluent au Canada, les Américains désireux de les acheter chercheront probablement des moyens d’en faire passer une à la frontière pour la garer dans leur allée, a déclaré M. Hearsch, d’AlixPartners: « Il y aura sans doute une première vague de personnes souhaitant acheter ces voitures. » L’Alliance for Automotive Innovation, un groupe industriel américain, a déclaré que l’accord commercial entre le Canada et la Chine « crée une porte dérobée potentielle permettant aux marques chinoises d’entrer sur le marché américain », où elles représenteraient des risques économiques et pour la sécurité nationale. Le groupe s’oppose également fermement à l’implantation d’usines américaines pour les voitures de marques chinoises.

« Les distorsions du marché et les risques pour l’industrie automobile américaine sont fondamentalement les mêmes, que ces véhicules soient importés ou produits sur le territoire national », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire.

LA DIVISION DIPLOMATIQUE DERRIÈRE LA PRÉSENCE DES VOITURES CHINOISES AU CANADA L’acceptation par le Canada des voitures chinoises reflète sa fracture diplomatique croissante avec les États-Unis, qui ont fait pression sur le Canada et le Mexique pour qu’ils érigent des barrières commerciales contre les voitures chinoises.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a publiquement pris ses distances avec son voisin autrefois ami, alors que Trump s’en prenait au Canada par des mesures commerciales agressives, des insultes publiques et des menaces d’annexion du pays. Mais alors même que Carney s'efforce de réduire la forte dépendance économique du Canada vis-à-vis des États-Unis, le Canada continue d'utiliser sa proximité et son accès au marché américain comme argument de vente auprès de ses partenaires commerciaux . Jusqu’à présent, le Canada s’est ouvert avec prudence, n’autorisant l’entrée de voitures chinoises qu’en faibles volumes. Mais même un marché canadien sans restriction serait bien moins attractif pour les constructeurs automobiles chinois s’il ne leur offrait pas, à terme, un accès aux États-Unis, a déclaré Daniel Ross, directeur des analyses stratégiques de marché chez Canadian Black Book, une société qui collabore avec des sociétés de financement automobile pour estimer la valeur résiduelle des véhicules. La taille réduite du marché automobile canadien et un taux de change défavorable en font « l’un des marchés les moins rentables au monde pour les constructeurs ».

« D’un point de vue financier, il n’est tout simplement pas judicieux de se lancer au Canada sans les États-Unis », a déclaré M. Ross. Les marques chinoises devront également se partager ce marché limité avec les voitures « made in China » de Tesla TSLA.O et, éventuellement, de Volvo Car <http://volcarb.st> (filiale de Geely), qui ont déjà établi des marques en Amérique du Nord.

Début mai, Tesla a commencé à commercialiser une Model 3 fabriquée en Chine à environ 40 000 dollars canadiens (29 148 dollars), soit environ la moitié du prix pratiqué au Canada pour la version fabriquée aux États-Unis. Le constructeur américain de véhicules électriques a importé plus de 44 000 voitures fabriquées en Chine au Canada en 2023, l'année précédant l'imposition des droits de douane.

Tesla n’a pas souhaité faire de commentaire. Volvo a déclaré ne pas avoir encore décidé s’il exporterait des véhicules électriques fabriqués en Chine vers le Canada.

Les registres de Transports Canada montrent que BYD, le plus grand constructeur automobile et vendeur de véhicules électriques de Chine, a entamé les démarches pour importer deux voitures particulières: l’une en provenance de Shenzhen, où l’entreprise fabrique divers modèles hybrides rechargeables et des modèles de luxe de la marque Denza, et l’autre en provenance de Xi’An. BYD prévoit d’ouvrir six concessions au Canada cette année, a déclaré Farid Ahmad, directeur général de Dealer Solutions Mergers & Acquisitions (DSMA), le cabinet de conseil chargé de rechercher des emplacements pour BYD.

La numéro deux de BYD, la vice-présidente exécutive Stelli Li, a déclaré à Reuters lors d’un récent événement à Londres que l’entreprise était encore en train de décider quels modèles lancer au Canada et qu’elle commencerait probablement les ventes l’année prochaine. Elle a rejeté l’idée selon laquelle BYD utiliserait le Canada comme terrain d’entraînement en vue de son entrée sur le marché américain, affirmant que l’entreprise était déjà bien préparée pour s’y implanter.

« Je n’ai pas besoin de m’entraîner », a déclaré Mme Li, qui possède une maison à Los Angeles. « J’ai vécu aux États-Unis pendant 15 ans. »

Avant que les administrations Biden et Trump ne coupent l’accès de la Chine au marché automobile américain, Chery et BYD avaient toutes deux prévu d’y vendre des voitures. En 2022, BYD a étudié la mise en place d’un réseau de distribution aux États-Unis, en faisant appel à un cabinet de conseil basé à Détroit. Aujourd’hui, BYD vise à porter ses ventes à l’étranger à la moitié de l’ensemble de ses véhicules , contre 23 % des 4,6 millions de voitures qu’elle a vendues dans le monde l’année dernière – un objectif que, selon les experts, BYD aura du mal à atteindre sans accès au marché américain.

DES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES CANADIENS À WUHU Parmi la foule rassemblée à Wuhu fin avril pour admirer le Freelander 8, un SUV tout juste dévoilé par le constructeur automobile chinois Chery 9973.HK et son partenaire de coentreprise Jaguar Land Rover, se trouvaient une vingtaine de concessionnaires automobiles canadiens. Chery les avait invités au salon automobile de Pékin ce mois-là, puis à son siège social de Wuhu pour discuter affaires et découvrir sa gamme de véhicules.

Steve Alizadeh, directeur général de Performance Auto Group, un groupe ontarien comptant 39 concessions, a été impressionné.

« Je vois clairement un potentiel au Canada pour les produits que nous avons pu découvrir ici jusqu’à présent », a-t-il déclaré.

Chery procède actuellement à des essais routiers au Canada afin d’évaluer l’impact du climat froid sur les coûts de garantie, et prévoit de lancer ses ventes dans ce pays au quatrième trimestre, ont indiqué des responsables de l’entreprise.

De grands groupes de concessionnaires canadiens possèdent également des concessions aux États-Unis, tandis que des groupes américains comme Lithia LAD.N possèdent des concessions au Canada. Établir dès maintenant des relations avec les concessionnaires devrait donc s’avérer utile lorsque le marché américain s’ouvrira enfin aux constructeurs automobiles chinois. Cela pourrait prendre des années, mais les entreprises chinoises sont réputées pour leur vision à long terme des opportunités commerciales. Le mois dernier, le président de Chery International, Zhang Guibing, a déclaré aux journalistes que le constructeur automobile espérait pénétrer le marché américain au « moment opportun ».