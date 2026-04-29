Point de situation : GM affiche de bons résultats au premier trimestre, mais personne ne parle encore de victoire assurée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 avril - ** General Motors GM.N a annoncé mardi une hausse de 22% de son bénéfice de base au premier trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice, grâce à la bonne santé du marché automobile américain et à un remboursement de droits de douane attendu ** Le cours-cible médian des 28 courtiers couvrant le titre est de 95 dollars - données compilées par LSEG
LA ROUTE À PARCOURIR COMPORTE ENCORE QUELQUES OBSTACLES ** Morgan Stanley ("surpondérer", objectif de cours: 100 $) estime que des prévisions prudentes laissent place à de nouvelles révisions à la hausse si les chaînes d'approvisionnement et les coûts des matières premières se stabilisent ** Piper Sandler ("surpondérer", objectif de cours: 102 $) estime que la révision à la hausse des prévisions est entièrement due à l'ajustement des droits de douane, les risques géopolitiques et la hausse des coûts risquant d'assombrir les perspectives ** J.P. Morgan ("surpondérer", objectif de cours: 98 $) met en garde contre le fait que la majeure partie du potentiel de hausse à court terme ne devrait pas se traduire par une augmentation des bénéfices en 2027 ** Morningstar(juste valeur: 83 $) indique que les réductions de coûts ont permis un premier trimestre solide, stimulant les bénéfices et le flux de trésorerie disponible, tandis que les prévisions revues à la hausse de GM soulignent la résilience de la demande pour ses pick-up et ses SUV malgré les vents contraires liés aux droits de douane
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