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Point d'étape stratégique pour Biophytis : Dossier de joint-venture déposé à Hong Kong
information fournie par Boursorama CP 02/06/2026 à 07:00

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 2 Juin 2026 à 07h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « Société »), entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, annonce aujourd’hui le dépôt du dossier d’immatriculation de sa joint-venture à Hong Kong, avec ses partenaires asiatiques, dont Ronghui Renhe Life Technology, un conglomérat chinois de référence principalement impliqué dans la fabrication et la distribution de produits de santé.

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