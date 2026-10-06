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Point d’étape en vue des prochains jalons créateurs de valeur pour ses deux programmes cliniques dans le sevrage tabagique
information fournie par Boursorama CP 06/10/2026 à 08:00

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NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), Montpellier, le 6 octobre 2026, avant ouverture de la Bourse – NFL Biosciences (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des immunothérapies pour le sevrage tabagique et nicotinique, fait le point sur les avancées de NFL-101 et NFL-102 et précise le calendrier de leurs prochains jalons scientifiques et cliniques.

- Préparation d’une publication scientifique concernant NFL-101 pour soutenir les discussions de licence
- Réponse des autorités pour le lancement de l’étude de phase 2 TONIC évaluant NFL-102 attendue en novembre 2026
- Mécanismes d’action : publication du CEA en préparation et premiers résultats positifs à McLean/Harvard

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