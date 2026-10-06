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Alstom s'allie à Vingroup pour équiper le métro de Hanoï
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 08:41

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Alstom et Vinhomes, filiale du groupe Vingroup, ont conclu un partenariat stratégique portant sur la fourniture de 200 rames Metropolis à Hanoï. L'accord associe fabrication française et transfert technologique vers le Vietnam.

La conception et la fabrication directe de 83 rames Metropolis de cinq voitures sont programmées sur le site de Valenciennes Petite-Forêt, centre d'expertise d'Alstom pour les métros. Un accord de licence technologique porte sur l'assemblage de 117 rames supplémentaires au Vietnam par Vingroup, à partir de composants fournis par l'industriel français.

Pour le conglomérat privé vietnamien Vingroup, cette alliance vise à développer un écosystème ferroviaire local et marque l'émergence des infrastructures comme nouveau pilier stratégique du groupe.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du Plan directeur de la capitale vietnamienne. A l'horizon 2045, Hanoï prévoit de déployer un réseau de 18 lignes représentant 979 kilomètres de voie ferrée urbaine.

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