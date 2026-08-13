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PNE estime que les perspectives de vente restent incertaines, les offres étant inférieures à la valorisation du marché (10 août)
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 01:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrigé par rapport à l'article du 10 août afin de préciser tout au long du texte qu'il s'agit d'un fonds de Morgan Stanley Infrastructure Partners qui détient une participation dans PNE, et non de Morgan Stanley lui-même)

Le développeur allemand de projets d'énergies renouvelables PNE PNEGn.DE a déclaré lundi que l'intérêt manifesté jusqu'à présent dans le cadre de son processus de cession indiquait que les acheteurs potentiels n'étaient pas disposés à s'aligner sur sa valorisation boursière, ce qui jette le doute sur la concrétisation d'une transaction.

La cession de la société pourrait rapporter plus d’un milliard d’euros (1,15 milliard de dollars), avait rapporté Reuters en juin.

* PNE, dont la capitalisation boursière s’élève à 757,61 millions d’euros, est détenue à 50,06 % par un fonds géré par Morgan Stanley Infrastructure Partners, selon les données de LSEG.

* “Il n’est pour l’instant pas certain qu’une transaction se concrétise, ni quelles en seraient les conditions,” a déclaré PNE.

* Cette évolution intervient alors que le fonds Morgan Stanley Infrastructure Partners cherche à monnayer sa participation dans PNE après qu’une précédente tentative de vente s’est soldée par un échec.

* Reuters avait rapporté l’année dernière que Morgan Stanley collaborait avec Goldman Sachs GS.N pour étudier une vente. D’autres actionnaires étaient également prêts à vendre, selon certaines sources.

* PNE dispose d’un portefeuille de projets éoliens et solaires totalisant 21,7 gigawatts, dont plus de la moitié se situe sur ses marchés clés que sont l’Allemagne, la France et la Pologne.

* Plusieurs entreprises se sont intéressées à PNE par le passé, notamment le groupe suisse Partners Group PGHN.S et l'organisme canadien CPPIB, a rapporté Reuters.

(1 dollar = 0,8663 euro)

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