PNC Financial relève ses prévisions de revenus d'intérêts annuels après une forte croissance des prêts au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les nouvelles prévisions et l'exposition au crédit privé tout au long) par Arasu Kannagi Basil

La banque américaine PNC Financial

PNC.N a relevé mercredi ses prévisions de revenus d'intérêts annuels après avoir enregistré une croissance des prêts supérieure aux attentes au premier trimestre, la baisse des taux d'intérêt ayant encouragé les clients à emprunter davantage.

La croissance organique des prêts a atteint son plus haut niveau depuis trois ans au cours du trimestre, a déclaré le directeur général Bill Demchak aux analystes.

PNC s'attend maintenant à ce que le revenu net d'intérêts, la différence entre ce qu'une banque gagne sur les prêts et paie sur les dépôts, augmente d'environ 14,5 % en 2026, par rapport à sa prévision précédente de 14 %.

La croissance annuelle moyenne des prêts devrait être d'environ 11 %, contre une prévision antérieure de 8 %.

La Réserve fédérale américaine a réduit les taux d'intérêt à trois reprises au cours du second semestre de l'année dernière, abaissant le taux directeur de 75 points de base au total.

Au premier trimestre 2026, clos le 31 mars, les revenus nets d'intérêts de la PNC ont bondi de 14 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,96 milliards de dollars, grâce à l'acquisition de la banque régionale FirstBank, à une forte croissance des prêts et à une baisse du coût des dépôts. PNC avait finalisé l'acquisition de FirstBank pour un montant de 4,1 milliards de dollars en janvier, ajoutant 26 milliards de dollars d'actifs et renforçant sa présence dans le Colorado et l'Arizona.

Le bénéfice trimestriel s'est élevé à 1,77 milliard de dollars, soit 4,13 dollars par action, contre 1,50 milliard de dollars, soit 3,51 dollars par action, un an plus tôt.

Les actions de la banque basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, ont augmenté de 1 % après la publication des résultats, s'ajoutant à une hausse d'environ 6 % cette année à la dernière clôture.

LES PRÊTS NON BANCAIRES EN LIGNE DE MIRE

Bill Demchak a également déclaré aux analystes que la banque ne prévoyait "aucune exposition à un événement systémique" lié au crédit privé.

L'exposition des banques aux institutions financières non dépositaires (NDFIs) a fait l'objet d'une attention accrue ces derniers mois, après que les faillites très médiatisées du fournisseur américain de pièces détachées automobiles First Brands et du concessionnaire automobile Tricolor aient soulevé l'an dernier des inquiétudes quant à la qualité du crédit .

"Il est important de noter que la majeure partie de nos prêts n'a rien à voir avec le crédit privé, malgré la catégorie réglementaire dans laquelle ils se situent", a déclaré Bill Demchak.

PNC a accordé 73 milliards de dollars de prêts aux NDFI, dont 7 milliards à des fournisseurs de crédit privé, selon sa présentation.