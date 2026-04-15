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PNC Financial grimpe après une hausse des bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 16:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril - ** Les actions de PNC Financial PNC.N en hausse de 1,7% à 225,01 $

** La banque annonce un bond de 18% de son bénéfice au premier trimestre, aidé par une forte croissance des prêts et par l'acquisition de la banque régionale FirstBank

** PNC affiche un bénéfice de 1,77 milliard de dollars, soit 4,13 dollars par action, contre 1,50 milliard de dollars un an plus tôt; le BPA ajusté est de 4,32 dollars

** La banque a racheté près de 700 millions de dollars d'actions au premier trimestre et s'attend à des rachats de 600 à 700 millions de dollars au deuxième trimestre

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action PNC a augmenté d'environ 7,1% depuis le début de l'année

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