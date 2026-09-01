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PMGC Holdings en hausse alors que sa filiale étend ses droits sur un programme de développement de médicaments contre l'obésité et les maladies cardiaques, identifiés grâce à l'IA
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 14:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** Les actions de la société holding diversifiée PMGC Holdings ELAB.O progressent de 5,8 % à 5,49 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que sa filiale NorthStrive Biosciences a modifié son accord avec Yuva Biosciences afin de faire progresser quatre candidats-médicaments identifiés par l’IA, destinés au traitement de l’obésité et des maladies cardiaques

** ELAB indique qu’un programme d’extension de six mois permettra de réduire la liste des quatre composés validés à un candidat principal et un candidat de réserve en vue d’un développement ultérieur

** Ce programme fait suite aux résultats préliminaires positifs en laboratoire annoncés en juillet, qui montraient que ces composés augmentaient le taux d’ANT1, une protéine liée à la production d’énergie musculaire

** Cet avenant renforce les droits exclusifs de NorthStrive dans les domaines de l’obésité et des maladies cardiaques et ajoute un droit de préemption sur un éventail plus large de maladies cardiométaboliques

** La société prévoit de faire le point sur les étapes clés, notamment la sélection des candidats, au cours des six prochains mois

** À la clôture d’hier, l’action avait perdu environ 99 % depuis le début de l’année

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