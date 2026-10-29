Pluxee voit en 2027 une "année de transition" avec un recul de l'Ebitda, le titre chute

(Actualisé avec analystes, cours de Bourse, détails)

Le titre Pluxee PLX.PA chutait de quelque 12% jeudi après que l'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo a dit que 2027 serait une "année de transition", avec notamment l'anticipation d'un recul de son Ebitda sur un an.

Pour l'exercie 2026, le groupe a cependant fait état de résultats annuels au-dessus des attentes.

Vers 09h20 GMT, l'action Pluxee cédait 11,91% à 12,49 euros, accusant la plus forte baisse d'un SBF 120 .SBF120 lui-même en hausse de 0,73% dans le même temps.

Le groupe vise en 2027 un Ebitda récurrent d'au moins 440 millions et un taux de conversion de trésorerie récurrente d'au moins 50%, soit 10% de moins que les 488 millions d’euros enregistrés en 2026, ressorti à un niveau supérieur au consensus de 474 millions.

"L'exercice 2027 est considéré comme une année de transition, reflétant un scénario de réajustement plus étendu au Brésil (...) suite à l'harmonisation des conditions commerciales applicables aux commerçants pour l'ensemble des programmes repas et alimentation, et un environnement actuel incertain", précise Pluxeedans un communiqué.

Le groupe français est sous pression au Brésil, en raison de la mise en place d'un nouveau dispositif national des titres-restaurant et titres-alimentation plus contraignant.

La réforme devrait continuer de peser sur la performance de Pluxee au cours de l’exercice 2027, principalement au premier semestre avant de s’atténuer progressivement à compter du second semestre, lit-on encore dans le communiqué.

"Si les résultats de l'exercice 2026 ont globalement été conformes aux prévisions, nous pensons que les prévisions pour l'exercice 2027 seront mal accueillies par le marché et nous nous attendons à ce que le titre — ainsi que l'ensemble du secteur — subisse des pressions", relève le courtier JP Morgan dans une note.

Baader/AlphaValue indique que ces prévisions sont inférieures à ses propres estimations, à savoir 476 millions d'euros d'Ebitda et 353 millions d'euros de flux de trésorerie disponible, et s'attend à une réaction négative du marché.

Le chiffre d'affaires annuel du groupe s'élève à 1,3 milliard d'euros sur l'exercice 2026, en légère croissance de 0,7%, alors que les analystes attendaient 1,28 milliard, selon un consensus compilé par le groupe.

Dans la région Amérique latine, le chiffre d'affaires est annoncé à 525 millions d'euros.

Le résultat opérationnel (Ebit) s'est établi à 295 millions d'euros sur l'année, tandis que le flux de trésorerie disponible récurrent a atteint 341 millions d'euros pour l'exercice.

Pour l'exercice 2026, Pluxee proposera un dividende de 0,65 euro par action ordinaire, représentant une hausse de 71% par rapport à l'exercice précédent.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Ronan Corcoran, édité par Benoit Van Overstraeten)