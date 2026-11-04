Pluxee victime d'une cyberattaque en Belgique

Le fournisseur français de titres-restaurant Pluxer PLX.PA a informé mercredi certains de ses clients en Belgique avoir détecté une activité malveillante sur l'un de ses serveurs.

Bien que le groupe ait immédiatement sécurisé les systèmes concernés, une quantité limitée de données liées aux comptes utilisateurs, notamment des noms, adresses électroniques et numéros de téléphone, pourrait avoir été consultée, a dit Pluxee dans un courriel adressé à ses clients.

(Reportage Inti Landauro et Sudip Kar-Gupta, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)