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Pluxee signe un accord pour l'acquisition de Cobee
information fournie par Reuters 12/06/2024 à 17:50

Pluxee NV PLX.PA :

* SIGNE UN ACCORD POUR L'ACQUISITION DE COBEE, UN ACTEUR DIGITAL ESPAGNOL INNOVANT DES AVANTAGES AUX SALARIÉS

* ACQUISITION À 100% DE COBEE, UN ACTEUR ESPAGNOL DIGITAL NATIVE EN FORTE CROISSANCE DISPOSANT D'UNE OFFRE MULTI-AVANTAGES ET D'UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

* OPÉRATION INTÉGRALEMENT FINANCÉE PAR DES RESSOURCES DISPONIBLES

* IMPACT NEUTRE SUR L'EBITDA RÉCURRENT ET LE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE LA PREMIÈRE ANNÉE

* CONTRIBUTION POSITIVE ATTENDUE DÈS LA DEUXIÈME ANNÉE SUR LA MARGE D'EBITDA RÉCURRENT ET LE RÉSULTAT NET

Texte original sur Workspace ....nGNE4wgWQ Pour plus de détails, cliquez sur PLX.PA

(Bureau de Gdansk)

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