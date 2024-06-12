Pluxee signe un accord pour l'acquisition de Cobee

Pluxee NV PLX.PA :
* SIGNE UN ACCORD POUR L'ACQUISITION DE COBEE, UN ACTEUR DIGITAL ESPAGNOL INNOVANT DES AVANTAGES AUX SALARIÉS
* ACQUISITION À 100% DE COBEE, UN ACTEUR ESPAGNOL DIGITAL NATIVE EN FORTE CROISSANCE DISPOSANT D'UNE OFFRE MULTI-AVANTAGES ET D'UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
* OPÉRATION INTÉGRALEMENT FINANCÉE PAR DES RESSOURCES DISPONIBLES
* IMPACT NEUTRE SUR L'EBITDA RÉCURRENT ET LE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE LA PREMIÈRE ANNÉE
* CONTRIBUTION POSITIVE ATTENDUE DÈS LA DEUXIÈME ANNÉE SUR LA MARGE D'EBITDA RÉCURRENT ET LE RÉSULTAT NET
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(Bureau de Gdansk)
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