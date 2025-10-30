 Aller au contenu principal
Pluxee réduit sa prévision de croissance organique 2025-2026
information fournie par AOF 30/10/2025 à 09:00

(AOF) - Pluxee a réduit sa prévision de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'année prochaine. L'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo dit anticiper une croissance organique comprise entre 8-10% en 2026, contre une prévision précédente de 10-12% annoncée en janvier 2024. La prévision de progression de la marge d'Ebitda récurrent est cependant revue à la hausse et attendue à +100 points de base à taux de change constants en 2026, contre +75 points de base initialement.

Le taux de conversion de trésorerie récurrent est vu supérieur à 80% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026, contre plus de 75% précédemment.

Pour ses résultats annuels 2024-2025, Pluxee a dégagé un résultat net ajusté part du groupe de 221 millions d'euros, en hausse de 8,4%. L'Ebitda récurrent, en hausse organique de 22,2%, s'affiche à 472 millions d'euros (contre 469 millions d'euros attendus). La marge d'Ebitda s'élève à 36,6% contre 35%.

Le chiffre d'affaires annuel de Pluxee est ressorti à 1,29 milliard d'euros (contre 1,28 milliard de consensus), en hausse organique de 10,6% sur un an, pour un Ebitda récurrent de 410 millions d'euros, en hausse organique de 22,2%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés présent dans 31 pays, créé en 2023 par scission du groupe Sodexo ;

- Chiffre d'affaires de 1,2 Md€, apporté à 84 % par les avantages aux salariés, le reste par les autres produits (cartes de carburant, chèques sociaux…) .

- 2 grandes zones géographiques –l’Amérique latine pour 38 %, l’Europe continentale pour 45 %, les Etats-Unis et l’Asie pour le reste ;

- Ambition fondée sur 3 piliers : l’élargissement de l’offre d’avantages aux salariés en répondant aux nouveaux besoins, consolidation du partenariat avec les 15 000 petits et moyens commerçants spécialisés dans l’offre de repas et l’expansion géographique ;

- Société détenue à 42,83 % par la famille fondatrice Bellon (59,83 % des droits de vote), Didier Michaud-Daniel présidant le conseil de 10 administrateurs, Aurélien Sonet assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- mise en place d’une nouvelle gouvernance géographique,

- objectif de hausse de la rentabilité via le levier opérationnel et les gains d’efficacité,

- forte dynamique commerciale, segmentation du marketing, recours massif au cross-selling et entrisme volontariste auprès des PME, d’où un taux de rétention élevé,

- innovation centrée sur l’exploitation de la data des clients et la sécurisation des plateformes ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone totale en 2035 :

- étape 2025 : 100% d’électricité renouvelable à travers l’ensemble de ses bureaux,

- promotion des comportements de consommation durable auprès des commerçants ;

- Retombées du partenariat avec le brésilien Santander, consolidant la forte dynamique des services avantages&récompenses et intégration de l’espagnol Cobbe (avantages aux salariés) ;

- Bilan non endette avec 1 ,1 Md€ de trésorerie nette.

Défis

- Parcours boursier décevant depuis l’introduction en février 2024, les investisseurs étant défiants en raison de :

- impacts négatifs des changes,

- ralentissement de l’activité salariés en Europe, aggravée par l’utilisation des tickets restaurants dans la grande distribution,

- risques réglementaires de limitation des commissions versées aux commerçants en Europe et au Brésil, de remise en cause du statut de distributeur de systèmes de paiement ;

- Après une hausse de 10,8 % du chiffre d’affaires et de 10,5 % du bénéfice net semestriel, objectifs 2024-2025 révisés en hausse pour la 2 ème fois : croissance à 2 chiffres du chiffre d’affaires et doublement de la marge opérationnelle ;

- Confirmation des objectifs 2025-2026 :croissance à 2 chiffres du chiffre d’affaires et progression de 75 % de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2024 de 0,35 €, dans le cadre d’une politique de distribution d’au moins 25 % du bénéfice et programmes de rachat d’actions.

Valeurs associées

PLUXEE
17,2600 EUR Euronext Paris +0,64%
