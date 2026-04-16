 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pluxee publie un CA au T1 inférieur aux attentes
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 07:31

PHOTO DE FICHIER : Logo de Pluxee au siège de la société à Paris

PHOTO DE FICHIER : Logo de Pluxee au siège de la société à Paris

‌Pluxee a fait ​état jeudi d'une croissance organique de 2,8% ​de son chiffre d'affaires ​opérationnel trimestriel, en-dessous ⁠des attentes, pénalisée ‌par un contexte macroéconomique et un ​marché ‌de l'emploi défavorables ⁠en Europe continentale.

Le chiffre d'affaires opérationnel au ⁠deuxième ‌trimestre l'ancienne division d'avantages ⁠aux salariés ‌de Sodexo ⁠s'est élevé à 306 ⁠millions d'euros, ‌alors que les ​analystes ‌tablaient sur 311 millions d'euros dans un ​consensus compilé par ⁠Pluxee.

(Rédigé par Dimitri Rhodes à Gdańsk, Mara Vîlcu pour la version francaise, édité par Augustin ​Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank