Pluxee publie un CA au T1 inférieur aux attentes

PHOTO DE FICHIER : Logo de Pluxee au siège de la société à Paris
Pluxee a fait état jeudi d'une croissance organique de 2,8% de son chiffre d'affaires opérationnel trimestriel, en-dessous des attentes, pénalisée par un contexte macroéconomique et un marché de l'emploi défavorables en Europe continentale.
Le chiffre d'affaires opérationnel au deuxième trimestre l'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo s'est élevé à 306 millions d'euros, alors que les analystes tablaient sur 311 millions d'euros dans un consensus compilé par Pluxee.
(Rédigé par Dimitri Rhodes à Gdańsk, Mara Vîlcu pour la version francaise, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer