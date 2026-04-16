Pluxee publie un CA au T1 inférieur aux attentes

PHOTO DE FICHIER : Logo de Pluxee au siège de la société à Paris

‌Pluxee a fait ​état jeudi d'une croissance organique de 2,8% ​de son chiffre d'affaires ​opérationnel trimestriel, en-dessous ⁠des attentes, pénalisée ‌par un contexte macroéconomique et un ​marché ‌de l'emploi défavorables ⁠en Europe continentale.

Le chiffre d'affaires opérationnel au ⁠deuxième ‌trimestre l'ancienne division d'avantages ⁠aux salariés ‌de Sodexo ⁠s'est élevé à 306 ⁠millions d'euros, ‌alors que les ​analystes ‌tablaient sur 311 millions d'euros dans un ​consensus compilé par ⁠Pluxee.

(Rédigé par Dimitri Rhodes à Gdańsk, Mara Vîlcu pour la version francaise, édité par Augustin ​Turpin)