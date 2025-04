Pluxee prend les commandes du SBF 120

(AOF) - Pluxee flambe de 8,54% à 20,20 euros et culmine en tête de l'indice SBF 120 après avoir rehaussé son objectif de marge d'Ebitda récurrent sur l'exercice 2025. Au premier semestre 2025, le groupe a fait état d'un résultat net ajusté part du groupe de 107 millions d'euros, en croissance de 10,5%. L'Ebitda récurrent s'affiche à 225 millions d'euros en hausse organique de 22,5%, faisant ressortir une marge de 35,4% contre 33,9% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires de l'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo atteint 635 millions d'euros, en amélioration organique de 10,8%.

Le flux de trésorerie disponible récurrent s'élève à 171 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025, contre 180 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2024 hors effet positif d'un changement réglementaire au Brésil (228 millions d'euros en incluant cet effet).

"Au regard de notre solide performance au premier semestre, dans un contexte macro-économique incertain et volatile que nous suivons avec attention, nous relevons notre objectif de marge d'Ebitda récurrent pour l'exercice 2025 (+150 points de base, contre +75 points de base initialement), tout en réaffirmant nos objectifs annuels de croissance organique du chiffre d'affaires total et de Conversion de trésorerie récurrente ", a déclaré Aurélien Sonet, directeur général de Pluxee.

